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Judicialidad

Sala Penal de Sullana confirma condena de 20 años de cárcel a padre que abuso de su hija de 14 años

La Sala Penal de Apelaciones de Sullana confirma la condena de 20 años de prisión a J.C.M.O por violación sexual agravada contra su hija menor de 14 años.

El tribunal ratifica la sentencia del Juzgado Colegiado Supraprovincial. Fuente: Difusión.
El tribunal ratifica la sentencia del Juzgado Colegiado Supraprovincial. Fuente: Difusión.

La Sala Penal de Apelaciones con funciones de Liquidadora de Sullana confirmó la condena de veinte años de pena privativa de la libertad efectiva a la persona de iniciales J.C.M.O por delito contra la libertad sexual en la modalidad de violación sexual en su forma agravada, en agravio de su hija menor de 14 años y ordena el pago de 5 mil soles por concepto de reparación civil.

Los hechos se registraron en Sullana cuando la madre de la agraviada denunció en la policía a su esposo en abril del 2021 por delito de violación sexual en agravio de su hija. De acuerdo a las declaraciones de la víctima, abusó de ella hasta en cuatro oportunidades, amenazándole con hacerle daño a ella y a su madre. Tras iniciarse la investigación se dictó orden de captura contra el encausado, siendo detenido tres años después, en octubre del año 2024.

Los jueces superiores ratificaron la sentencia del Juzgado Colegiado Supraprovincial de violación sexual en su forma agravada, previsto en el artículo 170° del Código Penal, al haberse aprovechado de la víctima en calidad de ascendiente por consanguinidad. Declarando infundada la apelación del acusado, ya que establecen que la declaración en cámara Gesell se dio de manera clara, concisa y directa, sin contradicciones, ni temores.

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