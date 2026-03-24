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Judicialidad

Integrantes del programa SECIGRA 2026 reciben capacitación sobre hostigamiento sexual

El Programa SECIGRA 2026 culminó su capacitación sobre hostigamiento sexual laboral, organizada por la Corte Superior de Justicia de Sullana.

Las charlas fueron lideradas por la abogada Pierina Rodríguez y la psicóloga Patricia Calle. Fuente: Difusión.
Las charlas fueron lideradas por la abogada Pierina Rodríguez y la psicóloga Patricia Calle. Fuente: Difusión.

Como parte del proceso de formación continua, las integrantes del Programa SECIGRA 2026 recibieron una capacitación sobre hostigamiento sexual laboral, organizada por la Corte Superior de Justicia de Sullana, en cumplimiento del Plan de Capacitación del Programa SECIGRA del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

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Se enfatizó la necesidad de prevenir el hostigamiento sexual y fomentar la denuncia. Fuente: Difusión.

Las charlas estuvieron a cargo de la Oficina de la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios (STPAD), que dirige la abogada Pierina Rodríguez García, y de la psicóloga del Equipo Multidisciplinario de la Corte Superior de Justicia de Sullana, Patricia Calle Morán, quienes además integran el Comité contra el Hostigamiento Sexual Laboral de la Corte de Sullana.

Durante la actividad estuvo presente el titular de esta Corte Superior, Yone Pedro Li Córdova, quien resaltó la importancia de fortalecer la prevención, promover la denuncia oportuna y garantizar espacios laborales seguros y libres de violencia.

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