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Política

César Acuña responde a pregunta ciudadana: "Lo fundamental para que no haya anemia es la alimentación"

En el bloque de preguntas del debate presidencial sobre cómo acabar con la desnutrición o la anemia, el candidato de Alianza Para el Progreso dijo que para ello debía potenciarse la agricultura, para mejorar la alimentación.

César Acuña en el debate presidencial.
César Acuña en el debate presidencial.

El candidato de Alianza para el Progreso, César Acuña, señaló que para acabar con la anemia es fundamental la alimentación. Su respuesta fue por la pregunta ciudadana que le hicieron sobre su propuesta para acabar con los altos índices de desnutrición o la anemia.

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“Hay una propuesta de nosotros como APP, pero fundamental para que no haya anemia es la alimentación, por eso es que nosotros vamos a incentivar, vamos a invertir en la agricultura. Para que haya agricultura tiene que haber agua, el ciclo es si hay una buena agricultura, hay una buena alimentacion, hay una buena salud y al último tenemos cero anemia”, sostuvo.

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