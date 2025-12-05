Doce demandas de alimentos, rectificación de partidas y fiiliación se recibió en Juzgado Itinerante de Jililí

La actividad fue organizada por la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia de Poblaciones Vulnerables. Fuente: Difusión.

La actividad fue organizada por la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia de Poblaciones Vulnerables. Fuente: Difusión.

El Juzgado Itinerante de Paz Letrado de Ayabaca ingresó 12 demandas de alimentos, rectificación de partidas y filiación al Sistema Integrado Judicial en la jornada de Justicia Itinerante en el distrito altoandino de Jililí, que se desarrolló en las instalaciones de la municipalidad distrital. La actividad programada por la Presidencia a través de la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia de Poblaciones Vulnerables.

El jefe de la Oficina Descentralizada de la Autoridad Nacional de Control de Sullana Luciano Castillo Gutiérrez calificó de exitosa la campaña por la afluencia de los usuarios. Ha sido importante las coordinaciones efectivas del personal jurisdiccional, la Defensa Pública con la DEMUNA y Registros Civiles que dieron las facilidades para la obtención de los requisitos necesarios, elaboración de las demandas y determinación de audiencia única para fijar las pensiones.

El Juzgado Itinerante de Paz Letrado de Ayabaca procesó 12 demandas de alimentos y filiaciones. Fuente: Difusión.

Castillo destacó también la presencia de litigantes de Jililí y centros poblados aledaño que se acercaron para interponer sus quejas en el módulo de atención de la ODANC Sullana, que se instaló en una de las oficinas. Se aprovechó la presencia del defensor público para dar mayor celeridad a los procesos iniciados en los juzgados de paz letrado y unipersonal de Ayabaca.