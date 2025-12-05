HOYSuscripcion LR Focus

Judicialidad

Corte de Sullana realiza jornada de sensibilización contra el hostigamiento sexual en sedes de Talara

La Corte Superior de Justicia de Sullana llevó a cabo una jornada de sensibilización en Pariñas para prevenir el hostigamiento sexual laboral entre magistrados y servidores.

La actividad destacó el compromiso institucional por fomentar ambientes laborales seguros. Fuente: Difusión.
La actividad destacó el compromiso institucional por fomentar ambientes laborales seguros. Fuente: Difusión.

Con el objetivo de prevenir el hostigamiento sexual laboral y promover ambientes de trabajo seguros, la Corte Superior de Justicia de Sullana realizó una jornada de sensibilización en las cuatro sedes del distrito de Pariñas en Talara, dirigida a magistrados y servidores judiciales y administrativos.

La actividad estuvo encabezada por el titular de la Corte Superior de Justicia de Sullana, Yone Pedro Li Córdova, quien reafirmó el compromiso de fortalecer una cultura de respeto y garantizar acciones frente a cualquier forma de violencia laboral.

Se impartió charlas sobre el hostigamiento sexual y los procedimientos de denuncia. Fuente: Difusión.

Se impartió charlas sobre el hostigamiento sexual y los procedimientos de denuncia. Fuente: Difusión.

Las charlas estuvieron a cargo del equipo responsable de implementar la Directiva N.° 002-2025-CE-PJ, conformado por la abogada Pierina Rodríguez García y la psicóloga Patricia Calle, quienes brindaron información sobre las diversas manifestaciones del hostigamiento sexual laboral y el procedimiento administrativo disciplinario aplicable en estos casos.

Asimismo, se orientó al personal sobre la importancia de reportar cualquier situación que afecte su integridad y bienestar, detallando los canales y mecanismos disponibles para realizar las denuncias. Esta actividad continuará replicándose en otras sedes del Distrito Judicial de Sullana.

