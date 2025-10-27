HOYSuscripcion LR Focus

Judicialidad

Juzgados que integran el Módulo PCALP de Piura alcanzaron una producción superior a 4 mil expedientes

De noviembre del 2024 a setiembre del 2025.

El presidente de la Corte, reconoció al personal del módulo con diplomas de felicitación. Fuente: Difusión.
Como producto de un trabajo conjunto, los cinco juzgados especializados que integran el Módulo Corporativo Contencioso Administrativo Laboral y Previsional en la Corte Superior de Justicia de Piura, lograron una producción de 4 040 expedientes judiciales durante su segundo año de funcionamiento.

Así lo informó el juez coordinador Janner López Avendaño, durante la sesión solemne con motivo del segundo aniversario de implementación del Módulo PCALP de Piura, donde se tramitan procesos laborales que en su mayoría tienen como demandantes a personas adultas mayores.

López Avendaño también destacó que esta fecha conmemorativa los invita a renovar su compromiso para seguir construyendo un servicio de justicia más cercano, eficiente y humano.

Durante la ceremonia, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Piura, David Fernando Correa Castro, hizo entrega de diplomas de felicitación al personal jurisdiccional que integra este módulo, el mismo que viene funcionando desde el 20 de octubre del año 2023.En este acto protocolar también participó el jefe de la ODANC de Piura, Cristhian Barrantes Díaz.

