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Justicia Itinerante acerca servicios de justicia a pobladores de Potrerillo en Piura

La jornada en Las Lomas permitió orientar a pobladores y estudiantes sobre alimentos, filiación, violencia familiar y otros asuntos judiciales.

Justicia Itinerante acercó servicios judiciales a pobladores de Potrerillo. Foto: difusión.
Justicia Itinerante acercó servicios judiciales a pobladores de Potrerillo. Foto: difusión.
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Con el propósito de acercar el servicio de justicia a las poblaciones que presentan dificultades de acceso, la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad de la Corte Superior de Justicia de Piura realizó una campaña de Justicia Itinerante en el caserío Potrerillo, distrito de Las Lomas.

Durante la jornada, dirigida al público en general, se brindó orientación y atención sobre diversos asuntos de competencia judicial, entre ellos demandas de alimentos, aumento de alimentos, filiación o reconocimiento de paternidad, así como consultas relacionadas con el incumplimiento u omisión a la asistencia familiar y casos de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar.

PUEDES VER: Paita: Corte de Piura brinda charla sobre prevención del hostigamiento sexual | piura | La República

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Asimismo, los pobladores pudieron realizar consultas sobre el pago de pensiones alimenticias derivadas de actas de conciliación de la DEMUNA o del Juez de Paz, además de recibir orientación respecto a la rectificación de partidas y otros temas vinculados al acceso a la justicia.

Como parte de la campaña, también se desarrolló una charla informativa dirigida a estudiantes de tercero, cuarto y quinto de secundaria de la Institución Educativa N.° 15117 Víctor Raúl Haya de la Torre, en la que se abordaron temas relacionados con los derechos y deberes de niñas, niños y adolescentes, bullying, violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar y adolescentes en conflicto con la ley penal.

PUEDES VER: Corte de Piura reconoce a trabajadora judicial tras 47 años de servicio | piura | La República

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La actividad contó con la participación del magistrado Julio Malky Ávalos Cruz, juez supernumerario del Juzgado de Paz Letrado de Las Lomas, junto con el personal de apoyo judicial, en coordinación con la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad.

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