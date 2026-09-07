Piura: Corte de Justicia acerca servicios judiciales a vecinos de Veintiséis de Octubre

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En Piura la actividad se llevó a cabo en la Institución Educativa 1405 Rayitos de Jesús en el AAHH San Antonio hasta las 2 p.m.

Los asistentes accedieron a los servicios de la Unidad de Servicios Judiciales, Medicina General gracias al Equipo Multidisciplinario, recepción de demandas de alimentos, filiación y violencia contra la mujer a través de la Mesa de Partes itinerante de los Juzgados de Paz Letrado, orientación y seguimiento de procesos, entre otros.

También participó la DEMUNA del Distrito de Veintiséis de Octubre, la PNP con el show infantil para niños, Defensoría del Pueblo, la Unidad Local de Empadronamiento y gracias a la Primera División de Ejército se realizó corte de cabello gratuito.