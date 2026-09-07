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Piura: Corte de Justicia acerca servicios judiciales a vecinos de Veintiséis de Octubre

La jornada permite acceder a orientación jurídica, recepción de demandas, medicina general y otros servicios gratuitos para la población.

Jornada judicial acercó servicios gratuitos a vecinos de Veintiséis de Octubre. Foto: difusión.
Jornada judicial acercó servicios gratuitos a vecinos de Veintiséis de Octubre. Foto: difusión.
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En Piura la actividad se llevó a cabo en la Institución Educativa 1405 Rayitos de Jesús en el AAHH San Antonio hasta las 2 p.m.

Los asistentes accedieron a los servicios de la Unidad de Servicios Judiciales, Medicina General gracias al Equipo Multidisciplinario, recepción de demandas de alimentos, filiación y violencia contra la mujer a través de la Mesa de Partes itinerante de los Juzgados de Paz Letrado, orientación y seguimiento de procesos, entre otros.

PUEDES VER: Piura: confirman prisión preventiva para investigados por asesinato de alcalde de Veintiséis de Octubre | piura | La República

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También participó la DEMUNA del Distrito de Veintiséis de Octubre, la PNP con el show infantil para niños, Defensoría del Pueblo, la Unidad Local de Empadronamiento y gracias a la Primera División de Ejército se realizó corte de cabello gratuito.

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