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Operadores de justicia acuerdan medidas para fortalecer procesos de flagrancia en Piura

El Comité de Flagrancia de Piura acordó reforzar la captura de requisitoriados, los operativos policiales y fiscales y la atención de casos.

Operadores de justicia acordaron medidas para reforzar la flagrancia en Piura. Foto: difusión.
Operadores de justicia acordaron medidas para reforzar la flagrancia en Piura. Foto: difusión.
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Los integrantes del Comité Distrital de Justicia Especializado en Flagrancia Delictiva de Piura adoptaron nueve acuerdos orientados a fortalecer la lucha contra la delincuencia en Piura, entre ellos destaca la intensificación de la búsqueda y captura de personas con requisitorias vigentes y el fortalecimiento de los operativos conjuntos entre la Policía y el Ministerio Público.

Esta reunión estuvo encabezada por el presidente de la Corte de Piura, David Fernando Correa Castro; donde también participó el jefe de la Depincri, comandante PNP Renzo Castellanos Marengo; la jueza coordinadora de la Unidad de Flagrancia de Piura, Lisset Alayo Chinchay; el director de la Defensa Pública, Pierre Adrianzén Román; la fiscal adjunta provincial y representante de la presidenta de la Junta de Fiscales Superiores de Piura, Valery Pérez Yamuca, entre otros.

PUEDES VER: Piura: cuatro nuevos jueces titulares asumen funciones en juzgados especializados | piura | La República

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Producto de esta sesión se acordó fortalecer la búsqueda y captura de personas requisitoriadas, a través del Departamento de Apoyo a la Justicia y las comisarías sectoriales, con la remisión y centralización de las fichas actualizadas de las requisitorias a la policía judicial, la primera de estas entregas se dará el 2 de septiembre.

Asimismo, se gestionará la ampliación o adecuación de un local para instalar una Unidad Desconcentrada de Dosaje Etílico dentro de la Unidad de Flagrancia de Piura, así como solicitar a la Dirección de Sanidad de la PNP cinco peritos e insumos para el análisis de muestras de personas detenidas.

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También se fortalecerán los operativos conjuntos de la Policía y el Ministerio Público (fiscalías de flagrancia y penal de turno), los mismos que se ejecutarán de manera quincenal, donde intervendrá la Divopus, Deprove, UPIAT y Prevención del Delito.

Igualmente, se habilitarán vías de comunicación directa con la Dirección de Sanidad de la PNP Piura para la entrega de resultados en un plazo máximo de cuatro horas, así como un protocolo para el reexamen de contramuestras en casos de resultados negativos que contradigan el examen cualitativo positivo, entre otros.

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