Es falso que una bebé haya sido abandonada recientemente en una maleta en Puente Piedra: el caso ocurrió en febrero en Trujillo

LO FALSO:

En redes sociales circula una publicación que presenta como un hecho actual el abandono de una recién nacida dentro de una maleta en Puente Piedra, Lima.

LO VERDADERO:

El mismo video fue publicado anteriormente, en febrero de 2026, cuando ocurrió el abandono de una recién nacida en Huanchaquito, Trujillo.

Una búsqueda con palabras clave confirmó que el caso ocurrió el 6 de febrero de 2026 y fue reportado por medios y la Policía Nacional.

No se encontraron reportes de medios ni información oficial que respalden que el video corresponda a un caso reciente ocurrido en Puente Piedra.

En redes sociales circula un video que muestra a una recién nacida abandonada dentro de una maleta y que es presentado como un caso reciente ocurrido en Puente Piedra, Lima. Las publicaciones señalan que la bebé fue encontrada por agentes de la Policía y que las autoridades realizan diligencias para identificar a los responsables. Sin embargo, el video no corresponde a un hecho reciente ocurrido en la capital.

Al cierre de esta nota, la publicación con mayor interacción se encuentra en Facebook, donde registra 5.300 'Me gusta', más de 400 comentarios y fue compartida más de 800 veces.

Publicación con más alcance. Foto: Facebook

Hallazgos de la verificación

Una búsqueda inversa de los fotogramas permitió encontrar la misma publicación de la Policía Nacional del Perú, difundida el 7 de febrero de 2026, en la que se compartió el video acompañado de una descripción diferente a la que circula actualmente. En esa publicación, las imágenes correspondían al hallazgo de una recién nacida dentro de una maleta en Huanchaquito Alto, distrito de Huanchaco, provincia de Trujillo. La coincidencia de las imágenes permitió establecer que el material audiovisual ya circulaba meses antes de las publicaciones recientes.

Reporte de la PNP en febrero. Foto: Facebook

Una posterior búsqueda con palabras clave permitió corroborar que esta versión coincide con reportes publicados el 7 de febrero de 2026 por medios de comunicación, a partir de información de la Policía Nacional. Estos señalaron que una recién nacida fue encontrada abandonada dentro de una maleta en Huanchaquito Alto, distrito de Huanchaco, provincia de Trujillo, el 6 de febrero de 2026.

Nota de Andina. Foto: Andina

De igual forma, se realizaron búsquedas con palabras clave para verificar el supuesto caso reciente en Puente Piedra, Lima, pero no se encontraron reportes de medios de comunicación ni información oficial que respalde que una recién nacida haya sido abandonada dentro de una maleta en ese distrito. Asimismo, tampoco se hallaron registros que permitan confirmar la fecha o las circunstancias descritas en las publicaciones virales.

Conclusión

En redes sociales se difundió una publicación que presenta como un hecho reciente el abandono de una recién nacida dentro de una maleta en Puente Piedra, Lima. Sin embargo, la afirmación es falsa. Una búsqueda inversa permitió identificar que el mismo video fue publicado por la Policía Nacional el 7 de febrero de 2026, en Huanchaquito Alto, Huanchaco, Trujillo. Una búsqueda posterior con palabras clave confirmó que el caso ocurrió el 6 de febrero y fue reportado por medios de comunicación a partir de información policial. Además, no se encontraron reportes periodísticos ni información oficial que respalden que las imágenes correspondan a un caso reciente ocurrido en Puente Piedra. Por tanto, el video de un caso real fue reutilizado meses después con una ubicación y un contexto temporal falsos.