Presidente de la Corte de Piura suscribe el “Compromiso de Integridad Institucional”

La Corte Superior de Piura ha alcanzado un avance “aceptable” de 0.85 en la implementación del Modelo de Integridad. Fuente: Difusión.

La Corte Superior de Piura ha alcanzado un avance “aceptable” de 0.85 en la implementación del Modelo de Integridad. Fuente: Difusión.

El titular del distrito judicial de Piura, David Fernando Correa Castro, firmó el Compromiso de Integridad Institucional, que tiene por finalidad asegurar el liderazgo y la voluntad explícita de la alta dirección para impulsar la implementación del Modelo de Integridad.

Este compromiso consolida y reafirma la predisposición institucional para la promoción de valores éticos en todos los integrantes de la Corte de Piura, lo que repercutirá en la mejora del servicio de justicia y la garantía a la seguridad jurídica en la zona norte del país.

Cabe destacar que, en el ranking del nivel de implementación del Modelo de Integridad en el Poder Judicial, la Corte Superior de Piura tiene un avance “aceptable” de 0,85, lo que demuestra el trabajo de la Unidad Funcional de Integridad de Piura de este Distrito Judicial.