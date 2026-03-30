HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
EN VIVO

Jorge Nieto y Carlos Álvarez suben en las encuestas | Arde Troya con Juliana Oxenford

Judicialidad

Presidente de la Corte de Piura suscribe el “Compromiso de Integridad Institucional”

El titular del distrito judicial de Piura, David Fernando Correa Castro, firmó el Compromiso de Integridad Institucional para fomentar la ética en la Corte de Piura.

La Corte Superior de Piura ha alcanzado un avance “aceptable” de 0.85 en la implementación del Modelo de Integridad. Fuente: Difusión.
La Corte Superior de Piura ha alcanzado un avance “aceptable” de 0.85 en la implementación del Modelo de Integridad. Fuente: Difusión.

El titular del distrito judicial de Piura, David Fernando Correa Castro, firmó el Compromiso de Integridad Institucional, que tiene por finalidad asegurar el liderazgo y la voluntad explícita de la alta dirección para impulsar la implementación del Modelo de Integridad.

Este compromiso consolida y reafirma la predisposición institucional para la promoción de valores éticos en todos los integrantes de la Corte de Piura, lo que repercutirá en la mejora del servicio de justicia y la garantía a la seguridad jurídica en la zona norte del país.

Cabe destacar que, en el ranking del nivel de implementación del Modelo de Integridad en el Poder Judicial, la Corte Superior de Piura tiene un avance “aceptable” de 0,85, lo que demuestra el trabajo de la Unidad Funcional de Integridad de Piura de este Distrito Judicial.

Notas relacionadas
Luis Llosa: “No me extrañaría que el gusto por la música criolla de Mario Vargas Llosa provenga de la música que escuchaba su padre”

Luis Llosa: “No me extrañaría que el gusto por la música criolla de Mario Vargas Llosa provenga de la música que escuchaba su padre”

LEER MÁS
Colapso parcial de reservorio en El Alto deja ocho heridos en Talara: trabajadores se encontraban realizando obra municipal

Colapso parcial de reservorio en El Alto deja ocho heridos en Talara: trabajadores se encontraban realizando obra municipal

LEER MÁS
La importancia de la ética profesional

La importancia de la ética profesional

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Juez habla directo y claro sobre consecuencias penales de la violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar

Juez habla directo y claro sobre consecuencias penales de la violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Presidente de la Corte de Piura suscribe el “Compromiso de Integridad Institucional”

Fuerzas Armadas abaten a dos narcoterroristas en el VRAEM conocidos con los alias “David” y “Ramírez”

La imponente pieza de 1.200 toneladas que transforma un río de Sudamérica en electricidad y desafía el récord mundial de China

Judicialidad

Juez sentencia 8 casos de alimentos en multitudinaria Feria de Justicia en Chala

Juez habla directo y claro sobre consecuencias penales de la violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar

Joven de 32 años accede a inscripción extemporánea ante RENIEC durante Feria de Justicia Itinerante

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Fuerzas Armadas abaten a dos narcoterroristas en el VRAEM conocidos con los alias “David” y “Ramírez”

Tomás Atarama: “Los influencers juegan un rol importante para los electores jóvenes”

Debate presidencial EN VIVO lunes 30 de marzo: cuarta fecha donde 12 candidatos presentarán sus propuestas

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025