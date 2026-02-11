HOYSuscripcion LR Focus

Judicialidad

Corte de Piura promueve cultura de respeto con charla sobre hostigamiento sexual laboral

El Hospital de la Amistad Perú-Corea en Piura organizó la charla "Hostigamiento sexual en el ámbito laboral", dirigida a 76 internos de medicina, en colaboración con la Corte de Piura.

La actividad destacó la importancia de identificar conductas inapropiadas y fortalecer una cultura de prevención. Fuente: Difusión.
La actividad destacó la importancia de identificar conductas inapropiadas y fortalecer una cultura de prevención. Fuente: Difusión.

Con el objetivo de promover una cultura de respeto, prevención y protección de los derechos fundamentales, el Hospital de la Amistad Perú–Corea Santa Rosa – Piura en coordinación con la Corte de Piura realizó la charla “Hostigamiento sexual en el ámbito laboral”, dirigida a los 76 internos de medicina de la institución.

La actividad se desarrolló en el auditorio del nosocomio y estuvo a cargo de la magistrada Isabel Flores Nolasco, jueza integrante de la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad de la Corte Superior de Justicia de Piura, quien abordó de manera clara, didáctica y especializada los principales aspectos legales, sociales y éticos relacionados con esta problemática.

Durante su exposición, la magistrada presentó diversos casos reales tramitados en el sistema judicial, lo que permitió a los asistentes comprender las consecuencias legales, profesionales y personales que genera el hostigamiento sexual en los espacios laborales.

Asimismo, se hizo énfasis en la importancia de identificar oportunamente estas conductas, conocer los mecanismos formales de denuncia y fortalecer una cultura institucional orientada a la prevención, el respeto mutuo y la construcción de entornos laborales seguros, libres de violencia y discriminación.

