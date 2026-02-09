HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Judicialidad

Autoridades judiciales de Piura inspeccionan funcionamiento de órganos de emergencia en el litoral

El Presidente de la Corte Superior de Justicia de Piura, David Fernando Correa Castro, supervisó los órganos jurisdiccionales de emergencia en Paita y Sechura.

Durante la visita, se confirmaron las condiciones de atención en casos urgentes. Fuente: Difusión.
Durante la visita, se confirmaron las condiciones de atención en casos urgentes. Fuente: Difusión.

El Presidente de la Corte Superior de Justicia de Piura, David Fernando Correa Castro, supervisó el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales de emergencia de las sedes judiciales de Paita y Sechura.

El titular de la institución acompañado de la Gerente de Administración Distrital, Doris Marcela Chunga Rojas; la Jefa de Unidad de Servicios Judiciales, Jacqueline Tantaleán Requena y la Coordinadora del Centro de Distribución General, Milagros Camacho Paz; verificaron la permanencia de magistrados y personal judicial además de confirmar que se viene atendiendo los procesos de emergencia.

Notas relacionadas
Tarde de fútbol terminó en tragedia: sicarios atacan evento deportivo y dejan dos muertos y seis heridos en Piura

Tarde de fútbol terminó en tragedia: sicarios atacan evento deportivo y dejan dos muertos y seis heridos en Piura

LEER MÁS
Tragedia en Piura: dos menores fallecen tras quedar atrapados en un incendio

Tragedia en Piura: dos menores fallecen tras quedar atrapados en un incendio

LEER MÁS
Poder Judicial condena a cinco años de prisión a policía en Piura por pedir coima de S/1.000

Poder Judicial condena a cinco años de prisión a policía en Piura por pedir coima de S/1.000

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alexander Callens no descarta jugar por Alianza Lima para reforzar la defensa: "Cuando me recupere"

¿A qué hora juega FC Cajamarca vs Deportivo Garcilaso EN VIVO con Hernán Barcos por la Liga 1?

Delia Espinoza: JNJ inicia investigación preliminar contra exfiscal por supuesto uso indebido de vehículos oficiales

Judicialidad

Ceremonia de arribo en Paita: llegan las unidades navales “Paita” y “Bolognesi”

Corte de Piura estrecha lazos con programa de estudio de Derecho de la UPAO para impulsar la formación y proyección social

Corte de Moquegua impulsa el programa de Justicia de Paz Escolar en diez instituciones educativas

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza: JNJ inicia investigación preliminar contra exfiscal por supuesto uso indebido de vehículos oficiales

Elecciones Perú 2026: revisa cuándo votar, qué cargos se eligen y quiénes pueden sufragar

Congresista Aguayo tiene “albergue” en el que perpetúa el abuso contra niñas al no considerarlas víctimas

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025