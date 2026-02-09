Autoridades judiciales de Piura inspeccionan funcionamiento de órganos de emergencia en el litoral
El Presidente de la Corte Superior de Justicia de Piura, David Fernando Correa Castro, supervisó el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales de emergencia de las sedes judiciales de Paita y Sechura.
El titular de la institución acompañado de la Gerente de Administración Distrital, Doris Marcela Chunga Rojas; la Jefa de Unidad de Servicios Judiciales, Jacqueline Tantaleán Requena y la Coordinadora del Centro de Distribución General, Milagros Camacho Paz; verificaron la permanencia de magistrados y personal judicial además de confirmar que se viene atendiendo los procesos de emergencia.