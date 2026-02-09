Autoridades judiciales de Piura inspeccionan funcionamiento de órganos de emergencia en el litoral

Durante la visita, se confirmaron las condiciones de atención en casos urgentes. Fuente: Difusión.

El Presidente de la Corte Superior de Justicia de Piura, David Fernando Correa Castro, supervisó el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales de emergencia de las sedes judiciales de Paita y Sechura.

El titular de la institución acompañado de la Gerente de Administración Distrital, Doris Marcela Chunga Rojas; la Jefa de Unidad de Servicios Judiciales, Jacqueline Tantaleán Requena y la Coordinadora del Centro de Distribución General, Milagros Camacho Paz; verificaron la permanencia de magistrados y personal judicial además de confirmar que se viene atendiendo los procesos de emergencia.