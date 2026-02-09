Ceremonia de arribo en Paita: llegan las unidades navales “Paita” y “Bolognesi”
La ceremonia se lleva a cabo en el Terminal Euroandinos de Paita, donde diversas autoridades regionales recorren las unidades navales que promueven la conciencia marítima.
El Presidente de la Corte Superior de Justicia de Piura, David Fernando Correa Castro, participa de la ceremonia de arribo y amarre al muelle de la unidades navales AMP-157 B.A.P. “Paita” y la FM-57 B.A.P. “Bolognesi”.
En la ceremonia que se viene desarrollando en el Terminal Euroandinos de Paita participan las principales autoridades de la región, haciendo un recorrido a las unidades navales que realizan el viaje de instrucción al litoral peruano con el objetivo de desarrollar actividades orientadas a promover la conciencia marítima en la población, así como fortalecer la formación integral de los cadetes navales.