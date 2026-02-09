Ceremonia de arribo en Paita: llegan las unidades navales “Paita” y “Bolognesi”

El Presidente de la Corte Superior de Justicia de Piura, David Fernando Correa Castro, participa de la ceremonia de arribo y amarre al muelle de la unidades navales AMP-157 B.A.P. “Paita” y la FM-57 B.A.P. “Bolognesi”.

En la ceremonia que se viene desarrollando en el Terminal Euroandinos de Paita participan las principales autoridades de la región, haciendo un recorrido a las unidades navales que realizan el viaje de instrucción al litoral peruano con el objetivo de desarrollar actividades orientadas a promover la conciencia marítima en la población, así como fortalecer la formación integral de los cadetes navales.