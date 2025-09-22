Magistradas de Piura participarán en el Primer Encuentro Nacional de Jueces Especializados en Familia

A fin de consolidar el servicio de justicia en la especialidad de familia, este 22 y 23 de setiembre tres juezas de la Corte Superior de Justicia de Piura participarán del “I Encuentro Nacional: Desafíos hacia una justicia más cercana, humana y eficiente”, que tendrá como sede el distrito judicial de Apurímac (Abancay).De esta manera, la Corte Superior de Justicia de Piura estará representada por las juezas del Primer, Segundo y Quinto Juzgado de Familia de Piura, Dominga Esther Ocaña Huamán, Adaía Eliasib More Huamán y Martha Inés Feijoó Vargas.

El encuentro es organizado por el Programa Presupuestal N° 0067 “Celeridad en los Procesos Judiciales de Familia” que preside el consejero del Poder Judicial, Johnny Cáceres Valencia. Dicho evento constituye un espacio académico de reflexión e intercambio de experiencias, orientado a fortalecer las competencias de jueces y juezas, además de promover la uniformidad de criterios y contribuir a una administración de justicia más eficiente.

Durante los dos días, se abordarán temas vinculados a tenencia y custodia de menores, protección de adolescentes en conflicto con la ley penal, los retos del derecho procesal de familia, autorizaciones de viaje de menores; entre otros temas.