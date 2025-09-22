HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sigue EN VIVO la premiación del Balón de Oro 2025
Sigue EN VIVO la premiación del Balón de Oro 2025     Sigue EN VIVO la premiación del Balón de Oro 2025     Sigue EN VIVO la premiación del Balón de Oro 2025     
Judicialidad

Magistradas de Piura participarán en el Primer Encuentro Nacional de Jueces Especializados en Familia

Tres juezas de la Corte Superior de Justicia de Piura participarán en el “I Encuentro Nacional: Desafíos hacia una justicia más cercana, humana y eficiente” en Abancay, el 22 y 23 de septiembre.

Se abordarán temas cruciales como tenencia de menores, protección de adolescentes en conflicto, entre otros. Fuente: Difusión.
Se abordarán temas cruciales como tenencia de menores, protección de adolescentes en conflicto, entre otros. Fuente: Difusión.

A fin de consolidar el servicio de justicia en la especialidad de familia, este 22 y 23 de setiembre tres juezas de la Corte Superior de Justicia de Piura participarán del “I Encuentro Nacional: Desafíos hacia una justicia más cercana, humana y eficiente”, que tendrá como sede el distrito judicial de Apurímac (Abancay).De esta manera, la Corte Superior de Justicia de Piura estará representada por las juezas del Primer, Segundo y Quinto Juzgado de Familia de Piura, Dominga Esther Ocaña Huamán, Adaía Eliasib More Huamán y Martha Inés Feijoó Vargas.

El encuentro es organizado por el Programa Presupuestal N° 0067 “Celeridad en los Procesos Judiciales de Familia” que preside el consejero del Poder Judicial, Johnny Cáceres Valencia. Dicho evento constituye un espacio académico de reflexión e intercambio de experiencias, orientado a fortalecer las competencias de jueces y juezas, además de promover la uniformidad de criterios y contribuir a una administración de justicia más eficiente.

Durante los dos días, se abordarán temas vinculados a tenencia y custodia de menores, protección de adolescentes en conflicto con la ley penal, los retos del derecho procesal de familia, autorizaciones de viaje de menores; entre otros temas.

Notas relacionadas
Suspensión de clases en esta región del Perú el miércoles 24 de septiembre: conoce la razón oficial

Suspensión de clases en esta región del Perú el miércoles 24 de septiembre: conoce la razón oficial

LEER MÁS
Confirman día no laborable el 24 de septiembre en esta región peruana: ¿qué fecha histórica se celebra y quiénes sí podrán descansar?

Confirman día no laborable el 24 de septiembre en esta región peruana: ¿qué fecha histórica se celebra y quiénes sí podrán descansar?

LEER MÁS
Joven arrollado por bus interprovincial lleva un mes hospitalizado: familiares denuncian dilatación en investigación fiscal

Joven arrollado por bus interprovincial lleva un mes hospitalizado: familiares denuncian dilatación en investigación fiscal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Corte Superior de Justicia de La Libertad fortalece acciones contra la violencia familiar

Corte Superior de Justicia de La Libertad fortalece acciones contra la violencia familiar

LEER MÁS
Coordinan acciones para implementar Unidad de Flagrancia de Huancayo

Coordinan acciones para implementar Unidad de Flagrancia de Huancayo

LEER MÁS
Jueces de familia de CSJAR participarán el 22 y 23 de setiembre de "I Encuentro Nacional"

Jueces de familia de CSJAR participarán el 22 y 23 de setiembre de "I Encuentro Nacional"

LEER MÁS
Comisión de justicia de género de CSJAR promueve igualdad entre hombres y mujeres

Comisión de justicia de género de CSJAR promueve igualdad entre hombres y mujeres

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

50 frases por el Día de la Primavera en Perú: comparte estos mensajes bonitos el 23 de septiembre vía WhatsApp y Instragram

Peruanos afiliados a la ONP reciben esta pensión de jubilación si aportaron, como mínimo, durante 10 años: monto se incrementó desde 2025

Tomás Gálvez es designado nuevo fiscal de la Nación tras suspensión de Delia Espinoza

Judicialidad

Corte Superior de Justicia de La Libertad fortalece acciones contra la violencia familiar

Coordinan acciones para implementar Unidad de Flagrancia de Huancayo

Jueces de familia de CSJAR participarán el 22 y 23 de setiembre de "I Encuentro Nacional"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Tomás Gálvez es designado nuevo fiscal de la Nación tras suspensión de Delia Espinoza

¿Quién es Tomás Gálvez?: perfil y hoja de vida de nuevo fiscal de la Nación vinculado a Los Cuellos Blancos

Susana Villarán: este martes inicia juicio contra exalcaldesa por el caso Rutas de Lima

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota