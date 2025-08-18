HOYSuscripcion LR Focus

Trump recibió a Zelensky en la Casa Blanca para definir el futuro de la guerra
Judicialidad

Piuranos se capacitan sobre la aplicación de la Ley de Extinción de Dominio tras la modificatoria introducida por la Ley N.º 32326

En Piura se llevó a cabo el conversatorio “Retos y desafíos en la aplicación de la Ley de Extinción de Dominio”, con expositores nacionales e internacionales.

La actividad fue organizada por el Subsistema de Extinción de Dominio del Poder Judicial. Fuente: Difusión.
La actividad fue organizada por el Subsistema de Extinción de Dominio del Poder Judicial. Fuente: Difusión.

Con la participación de expositores internacionales y nacionales se viene desarrollando en Piura el conversatorio “Retos y desafíos en la aplicación de la Ley de Extinción de Dominio tras la modificatoria introducida por la Ley N.° 32326”.

La inauguración del evento estuvo a cargo del juez supremo y coordinador nacional del Subsistema de Extinción de Dominio, Manuel Estuardo Luján Túpez, y contó con la presencia del titular de la Corte de Piura, David Correa Castro; la presidenta de la Junta de Fiscales Superiores de Piura, Faviola Campos Hidalgo, entre otros.

En el conversatorio se abordarán temas como el “Impacto sobre la autonomía del proceso de extinción de dominio en mérito a la reforma de la Ley N.º 32326”, a cargo de la experta internacional de Colombia, Sara Magnolia Salazar Landinez.

Por su parte, el juez supremo Manuel Estuardo Luján Túpez expuso sobre las “Diferencias entre el injusto penal y el injusto de extinción de dominio”. Asimismo, el fiscal superior de la Fiscalía Superior Transitoria de Extinción de Dominio de Lima, Carlos Arturo Salas Bustinza, disertó sobre la “Implicancias de la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional en el caso Extinción de Dominio-perspectiva fiscal”.

Después, la fiscal adjunta de la Cuarta Fiscalía Provincial Transitoria de Extinción de Dominio de Lima, Jessica López Huaynate de Liberato, expondrá el tema “Indagación patrimonial y medidas cautelares en el proceso de extinción de dominio: Retos a partir de las reformas introducidas por la Ley N.º 32326”.

La exposición “El rol de la unidad de inteligencia financiera en casos de extinción de dominio”, estará a cargo de la analista de enlace y cooperación de la Unidad de Inteligencia Financiera de la UIF-Perú, Luisa Córdova Vera. Del mismo modo, el juez del Juzgado Permanente Especializado en Extinción de Dominio de Lambayeque, Jorge Luis Rojas Cruz, abordará el tema “La buena fe exenta de culpa en casos de instrumentalización”.

Finalmente, el tema “El rol del Procurador Público en los procesos de extinción de dominio” estará a cargo de la procuradora pública Especializada en Extinción de Dominio de la Procuraduría General del Estado, Liliana Elizabeth Meza Quito.

Cabe destacar que, esta actividad estuvo organizada por el Subsistema de Extinción de Dominio del Poder Judicial, y contó con el apoyo del Programa de la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley – INL de la Embajada de los Estados Unidos en el Perú, la Corte Superior de Justicia de Piura y el Ministerio Público.

