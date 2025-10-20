Corte Superior de Justicia de Moquegua y UGEL Mariscal Nieta implementa programa de capacitación "Convivir con respeto, crecer con justicia"

La Corte Superior de Justicia de Moquegua y la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Mariscal Nieto iniciaron la implementación del programa de capacitación “Convivir con respeto, crecer con justicia”, dirigido a docentes y estudiantes de instituciones educativas de la provincia.

El programa aborda temas de gran relevancia social, como la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, el proceso de alimentos, el bullying escolar, la responsabilidad penal en adultos y adolescentes, así como la Ley n.º 32242, que modifica la Ley de Reforma Magisterial. Asimismo, se incluye el estudio de las Reglas de Brasilia, orientadas a garantizar el acceso efectivo a la justicia de las personas en situación de vulnerabilidad.

Las capacitaciones estarán dirigidas, en una primera etapa, a docentes y directivos, quienes recibirán orientación especializada de magistrados y operadores del sistema de justicia, en coordinación con profesionales del sector educación. Posteriormente, las charlas serán replicadas a estudiantes de cuarto y quinto año de educación secundaria, en respuesta al incremento de infracciones y delitos cometidos por adolescentes en edad escolar.

Este programa se enmarca en un convenio de cooperación interinstitucional suscrito entre ambas entidades, que tiene como propósito fortalecer la formación ciudadana y promover una cultura de respeto, convivencia pacífica y responsabilidad social en la comunidad educativa.

A su vez, se anunció el lanzamiento del Concurso de TikTok “Ciudadanía y respeto: construyamos una sociedad con valores”, dirigido a estudiantes del 4.º y 5.º año de educación secundaria de instituciones educativas públicas y privadas.

El certamen tiene como finalidad fomentar en los jóvenes el conocimiento y la práctica de los derechos y deberes ciudadanos, así como fortalecer la cultura del respeto a las leyes y normas, mediante la elaboración de videos creativos, breves y con mensajes claros que inspiren una convivencia pacífica y responsable.

Cabe resaltar que estas acciones contribuyen al fortalecimiento de las políticas y normas de convivencia escolar, impulsando entornos educativos seguros y comprometidos con la prevención de la violencia y la promoción de valores.