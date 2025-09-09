Presidente de la Corte de Moquegua reconoce labor de personal jurisdiccional y administrativo en el "Día del Trabajador Judicial"

Con emotivas ceremonias y un merecido reconocimiento a la labor que cumplen día a día, la Corte Superior de Justicia de Moquegua conmemoró el “Día del Trabajador Judicial”, con la participación de magistrados, personal jurisdiccional y administrativo de las distintas sedes judiciales.

En la sede central de Mariscal Nieto, la jornada inició con el izamiento del Pabellón Nacional, la bandera de Moquegua y la bandera del Poder Judicial, ceremonia que estuvo a cargo del Dr. Edwin Vargas Valdez, secretario general del SITRAPOG; la Dra. Gloria Cuayla Choque, secretaria de organización del SITRACAS; y el servidor Arturo Medina, integrante del equipo de vigilancia de la institución. Posteriormente, se desarrolló la ceremonia protocolar en el auditorio institucional, donde se destacó la importancia del compromiso y la entrega del personal que hace posible la administración de justicia.

En la sede judicial de Ilo también se llevó a cabo un acto conmemorativo que contó con la presencia de los jueces superiores Dr. Máximo Jesús Loo Segovia, Dr. Percy Ruiz Navarro y Dr. Eloy Cupe Calcina. En representación de los trabajadores judiciales, hizo uso de la palabra la Dra. María Pino, quien resaltó la unidad, dedicación y vocación de servicio del personal judicial al servicio de la ciudadanía.

Durante su intervención, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Moquegua, Dr. Jorge Guillermo Fernández Ceballos, expresó su profundo reconocimiento a la labor que realizan los trabajadores judiciales en todas las áreas, destacando que son ellos quienes con esfuerzo, disciplina y compromiso sostienen el funcionamiento del sistema de justicia, garantizando el acceso oportuno y eficiente a la población.

Asimismo, recordó que el 29 de agosto fue instaurado como el “Día del Trabajador Judicial” mediante la Resolución Administrativa N.° 110-2019-CE-PJ, en mérito a la trascendental contribución del personal jurisdiccional y administrativo en la construcción de un Poder Judicial sólido, transparente y al servicio del ciudadano.