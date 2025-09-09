Dr. Roger Alonso Chacón Coa juramente como Juez Supernumerario del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Mariscal Nieto

La ceremonia de juramentación fue presidida por el Dr. Jorge Guillermo Fernández Ceballos. Fuente: Difusión.

En cumplimiento de la Resolución Administrativa N° 000401-2025-P-CSJMO, el Dr. Roger Alonso Chacón Coa ha sido designado como Juez Supernumerario del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Mariscal Nieto.

El presidente de la Corte Superior de Justicia de Moquegua, Dr. Jorge Guillermo Fernández Ceballos, presidió la ceremonia de juramentación y tomó el juramento al magistrado, destacando la importancia de su incorporación para fortalecer el servicio de administración de justicia.

Con esta designación, reafirmamos nuestro compromiso de garantizar el acceso oportuno y eficaz a la justicia, en beneficio de la ciudadanía, promoviendo una gestión transparente y eficiente en los órganos jurisdiccionales de la región.