HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO | Perú vs Paraguay por las Eliminatorias 2026
EN VIVO | Perú vs Paraguay por las Eliminatorias 2026     EN VIVO | Perú vs Paraguay por las Eliminatorias 2026     EN VIVO | Perú vs Paraguay por las Eliminatorias 2026     
Judicialidad

Dr. Roger Alonso Chacón Coa juramente como Juez Supernumerario del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Mariscal Nieto

Con esta designación, se refuerza el compromiso de garantizar un acceso eficaz a la justicia en Moquegua, promoviendo la transparencia y eficiencia en la administración judicial.

La ceremonia de juramentación fue presidida por el Dr. Jorge Guillermo Fernández Ceballos. Fuente: Difusión.
La ceremonia de juramentación fue presidida por el Dr. Jorge Guillermo Fernández Ceballos. Fuente: Difusión.

En cumplimiento de la Resolución Administrativa N° 000401-2025-P-CSJMO, el Dr. Roger Alonso Chacón Coa ha sido designado como Juez Supernumerario del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Mariscal Nieto.

El presidente de la Corte Superior de Justicia de Moquegua, Dr. Jorge Guillermo Fernández Ceballos, presidió la ceremonia de juramentación y tomó el juramento al magistrado, destacando la importancia de su incorporación para fortalecer el servicio de administración de justicia.

Con esta designación, reafirmamos nuestro compromiso de garantizar el acceso oportuno y eficaz a la justicia, en beneficio de la ciudadanía, promoviendo una gestión transparente y eficiente en los órganos jurisdiccionales de la región.

Notas relacionadas
Grupo La República saluda a los trabajadores judiciales de la Corte Superior de Justicia de Moquegua en su día

Grupo La República saluda a los trabajadores judiciales de la Corte Superior de Justicia de Moquegua en su día

LEER MÁS
Poder Ejecutivo declara en emergencia 10 distritos de dos provincias de Moquegua por contaminación del agua del río Tambo

Poder Ejecutivo declara en emergencia 10 distritos de dos provincias de Moquegua por contaminación del agua del río Tambo

LEER MÁS
Un río turbio y otro transparente revelan la crisis ambiental en la cuenca del Tambo

Un río turbio y otro transparente revelan la crisis ambiental en la cuenca del Tambo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Orgullo Lambayecano: Dr. Marco Pérez Ramírez, magistrado de la Corte de Lambayeque, juramenta como juez supremo provisional

Orgullo Lambayecano: Dr. Marco Pérez Ramírez, magistrado de la Corte de Lambayeque, juramenta como juez supremo provisional

LEER MÁS
Avanza la implementación del Expediente Judicial Electrónico en el Distrito Judicial del Santa

Avanza la implementación del Expediente Judicial Electrónico en el Distrito Judicial del Santa

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Beéle se pronuncia tras difusión de imágenes con Isabella Ladera y anuncia acciones legales

Censistas desaparecen por un día luego de terminar su jornada en Junín: habrían sufrido desperfecto en vehículo, según INEI

Perú vs Paraguay EN VIVO por las Eliminatorias 2025: ¿a qué hora y donde ver el partido de la Bicolor?

Judicialidad

Corte de Lambayeque garantiza participación e igualdad de condiciones en audiencia virtual de comunidad campesina

Corte de Lambayeque entrega indumentaria institucional a personal de la central única de notificaciones

Nueva Jueza Supernumeraria juramenta en el Séptimo Juzgado de Trabajo de Chiclayo

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

JEE archiva denuncia contra López Aliaga por infracción a neutralidad pese a "evidente mensaje proselitista"

Jaime Chincha y su último programa en La República: criticó al Gobierno por la reconstrucción de El Frontón

Discordia por el monopolio en la ruta de acceso a la ciudadela de Machu Picchu genera demoras a los turistas

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota