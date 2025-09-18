Corte Superior de Justicia de Moquegua transfiere bienes patrimoniales a la Policía Nacional del Perú

En un acto de gran relevancia institucional, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Moquegua, Dr. Jorge Guillermo Fernández Ceballos, realizó la entrega de ciento treinta y cinco (135) bienes muebles patrimoniales dados de baja en estado regular a la Región Policial de Moquegua.

La transferencia se enmarca en lo establecido por la normativa vigente sobre gestión de bienes muebles patrimoniales dentro del Sistema Nacional de Abastecimiento. Esta acción refleja el compromiso de la Corte de dar un uso responsable y solidario a aquellos bienes que, si bien ya no cumplen funciones jurisdiccionales ni administrativas, aún pueden contribuir significativamente a otras instituciones del Estado.

El General PNP Óscar Alexis Rodríguez Valles, recibió los bienes en nombre de la Policía Nacional del Perú, destacando la importancia de esta transferencia para reforzar la labor policial en beneficio de la seguridad ciudadana y el bienestar de la población moqueguana.

Este acto trasciende lo administrativo al constituirse en un ejemplo de articulación interinstitucional, reafirmando que la cooperación entre entidades públicas es esencial para atender de manera eficaz las necesidades de la sociedad.

Con esta entrega, la Corte Superior de Justicia de Moquegua reafirma su disposición de trabajar de manera conjunta con otras instituciones del Estado, bajo los principios de unidad, transparencia y responsabilidad, en favor de una justicia más cercana, eficiente y solidaria.