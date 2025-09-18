HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Maju Mantilla renuncia EN VIVO a 'Arriba Mi Gente'
Maju Mantilla renuncia EN VIVO a 'Arriba Mi Gente'      Maju Mantilla renuncia EN VIVO a 'Arriba Mi Gente'      Maju Mantilla renuncia EN VIVO a 'Arriba Mi Gente'      
Judicialidad

Corte Superior de Justicia de Moquegua transfiere bienes patrimoniales a la Policía Nacional del Perú

El presidente de la Corte Superior de Justicia de Moquegua, Dr. Jorge Guillermo Fernández, entregó 135 bienes muebles a la Región Policial, marcando un acto significativo de cooperación interinstitucional.

La transferencia se realiza siguiendo la normativa sobre gestión de bienes patrimoniales. Fuente: Difusión.
La transferencia se realiza siguiendo la normativa sobre gestión de bienes patrimoniales. Fuente: Difusión.

En un acto de gran relevancia institucional, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Moquegua, Dr. Jorge Guillermo Fernández Ceballos, realizó la entrega de ciento treinta y cinco (135) bienes muebles patrimoniales dados de baja en estado regular a la Región Policial de Moquegua.

La transferencia se enmarca en lo establecido por la normativa vigente sobre gestión de bienes muebles patrimoniales dentro del Sistema Nacional de Abastecimiento. Esta acción refleja el compromiso de la Corte de dar un uso responsable y solidario a aquellos bienes que, si bien ya no cumplen funciones jurisdiccionales ni administrativas, aún pueden contribuir significativamente a otras instituciones del Estado.

El General PNP Óscar Alexis Rodríguez Valles, recibió los bienes en nombre de la Policía Nacional del Perú, destacando la importancia de esta transferencia para reforzar la labor policial en beneficio de la seguridad ciudadana y el bienestar de la población moqueguana.

Este acto trasciende lo administrativo al constituirse en un ejemplo de articulación interinstitucional, reafirmando que la cooperación entre entidades públicas es esencial para atender de manera eficaz las necesidades de la sociedad.

Con esta entrega, la Corte Superior de Justicia de Moquegua reafirma su disposición de trabajar de manera conjunta con otras instituciones del Estado, bajo los principios de unidad, transparencia y responsabilidad, en favor de una justicia más cercana, eficiente y solidaria.

Notas relacionadas
Dr. Roger Alonso Chacón Coa juramente como Juez Supernumerario del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Mariscal Nieto

Dr. Roger Alonso Chacón Coa juramente como Juez Supernumerario del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Mariscal Nieto

LEER MÁS
Presidente de la Corte de Moquegua reconoce labor de personal jurisdiccional y administrativo en el "Día del Trabajador Judicial"

Presidente de la Corte de Moquegua reconoce labor de personal jurisdiccional y administrativo en el "Día del Trabajador Judicial"

LEER MÁS
Grupo La República saluda a los trabajadores judiciales de la Corte Superior de Justicia de Moquegua en su día

Grupo La República saluda a los trabajadores judiciales de la Corte Superior de Justicia de Moquegua en su día

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Módulo Judicial de la Corte de Lambayeque promueve crianza sin violencia en padres de familia de La Victoria

Módulo Judicial de la Corte de Lambayeque promueve crianza sin violencia en padres de familia de La Victoria

LEER MÁS
Ley N.° 30299: magistrados de Lambayeque refuerzan conocimientos para impartir justicia en procesos vinculados a armas y municiones

Ley N.° 30299: magistrados de Lambayeque refuerzan conocimientos para impartir justicia en procesos vinculados a armas y municiones

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Susana Baca tras su nominación al Grammy: "Celebro que puedo cantar, pero hay jóvenes que están prohibidos de manifestarse"

➤ Descubre tu HORÓSCOPO: qué te deparan los astros este 18 de septiembre, según Jhan Sandoval

Usuarios reportan caída de AFP Integra y Prima tras aprobarse el octavo retiro en 2025

Judicialidad

Unidad de Flagrancia asegura prisión efectiva y sanción comunitaria para dos sujetos involucrados en caso de violación de domicilio

Módulo Judicial de la Corte de Lambayeque promueve crianza sin violencia en padres de familia de La Victoria

Ley N.° 30299: magistrados de Lambayeque refuerzan conocimientos para impartir justicia en procesos vinculados a armas y municiones

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Diego García-Sayán: “La DBA opina barbaridades sin haberse informado”

Congresista ChatGPT: Flores Ancachi usó inteligencia artificial para preguntar a Santiváñez

Congreso presenta moción de censura contra Juan José Santiváñez tras revelación de audios

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota