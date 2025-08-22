Corte de Moquegua inicia jornada judicial extraordinaria de descarga procesal y administrativa

Jueces y personal jurisdiccional participan en acciones para reducir la carga procesal y administrativa. Fuente: Difusión.

El presidente de la Corte Superior de Justicia de Moquegua, Dr. Jorge Guillermo Fernández Ceballos, dio inicio a la Jornada Judicial Extraordinaria de Descarga Procesal y Administrativa en el Distrito Judicial de Moquegua.

La actividad cuenta con la participación de jueces, secretarios judiciales, personal jurisdiccional y administrativo, quienes de manera articulada desarrollan acciones destinadas a reducir significativamente la carga procesal y administrativa, en cumplimiento de las disposiciones impulsadas por el Poder Judicial.

En esta primera etapa participan el Juzgado de Paz Letrado Mixto, el Juzgado Civil de Mariscal Nieto, el Juzgado de Investigación Preparatoria de Ichuña, el Juzgado de Paz Letrado de Ubinas y el Juzgado de Familia de Ilo.

Cabe destacar que el personal de la Corte viene trabajando desde las 00:00 horas del 22 de agosto, con el objetivo de atender un importante número de expedientes y trámites administrativos, contribuyendo así a brindar un servicio de justicia más célere y eficiente para la ciudadanía.