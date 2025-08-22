HOYSuscripcion LR Focus

Judicialidad

Justicia inclusiva: Adulta mayor accede a medidas de protección en audiencia realizada en lengua aymara

El Juzgado Transitorio de Violencia Familiar de Ilo toma medidas de protección para A.C.V.L., un adulto mayor de 86 años con discapacidad y de lengua aymara, garantizando su acceso a la justicia.

Estas acciones del Poder Judicial reafirman su compromiso con la justicia inclusiva. Fuente: Difusión.
El Juzgado Transitorio de Violencia Familiar de la sede judicial de Ilo dictó medidas de protección a favor de A.C.V.L., adulto mayor de 86 años, de lengua aymara y con discapacidad motora, garantizando así su derecho al acceso a la justicia en condiciones de igualdad.

La audiencia fue conducida por la jueza de familia, Dra. Alení Díaz Pomé, quien desarrolló la diligencia de manera inclusiva al emplear la lengua aymara, idioma materno de la persona agraviada.

Para tal efecto, se contó con la participación del servidor judicial Edwin David Canahuire Callalla como traductor y con el apoyo del secretario judicial Kevin Chalco Mamani, lo que permitió llevar adelante la audiencia con enfoque de accesibilidad e inclusión. Este hecho constituye un precedente en el cierre de brechas para garantizar la justicia a personas en situación de vulnerabilidad.

De acuerdo con lo expuesto en la audiencia, las medidas de protección preventiva fueron dictadas ante la denuncia de presuntos actos de violencia contra los integrantes del grupo familiar, en la modalidad de maltrato psicológico y económico, que habría sido ejercido por parte de la hija y el yerno de la agraviada. Asimismo, se dispuso que la víctima reciba terapias psicológicas para superar los hechos de violencia denunciados.

Cabe señalar que, desde la entrada en vigencia de la Ley N.° 30364, en noviembre de 2015, se han presentado casos similares en los juzgados de violencia familiar de la sede judicial de Ilo, lo que refleja el compromiso del Poder Judicial con una justicia inclusiva y firme en la lucha contra la violencia de género y familiar.

Finalmente, esta decisión reafirma el compromiso del Poder Judicial de acercar la justicia a la ciudadanía y brindar atención prioritaria a las poblaciones en condición de vulnerabilidad, como en el presente caso.

