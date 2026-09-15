Lambayeque: dos equipos de la USAT clasifican a octavos de final de concurso de litigación oral civil

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La representación lambayecana sigue avanzando en el IV Concurso Nacional Interuniversitario de Litigación Oral Civil – 2026. Los equipos RNO11 y RNO10, ambos representantes de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo (USAT), lograron clasificar a los octavos de final del certamen, luego de superar las rondas orales correspondientes a la etapa regional Norte-Nororiente.

Este resultado constituye un importante logro para Lambayeque y para la USAT, que mantiene a sus dos delegaciones entre los equipos que continúan en competencia. Ahora, ambas afrontarán un nuevo desafío frente a representantes de universidades de diferentes regiones del país.

La Corte Superior de Justicia de Lambayeque destaca el desempeño de los estudiantes de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, así como el esfuerzo, preparación y compromiso demostrado durante las jornadas de litigación oral, en una competencia que contribuye a fortalecer la formación práctica de los futuros profesionales del Derecho.

En la etapa regional Norte-Nororiente, fueron cuatro los equipos que consiguieron su clasificación a los octavos de final: RNO21, de la Universidad Nacional de Trujillo, representando a La Libertad; RNO11 y RNO10, ambos de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, representando a Lambayeque; y RNO05, de la Universidad Privada del Norte, representando a Cajamarca.

De esta manera, Lambayeque obtuvo dos de las cuatro plazas clasificatorias de la Región Norte-Nororiente, ambas correspondientes a equipos de la USAT, consolidando una importante presencia de la región en la siguiente fase del concurso.

El avance de los equipos RNO11 y RNO10 refleja el nivel alcanzado por los estudiantes de la USAT, quienes durante las rondas orales deben demostrar no solo sus conocimientos jurídicos, sino también su capacidad para construir argumentos, desarrollar estrategias procesales, responder a los planteamientos de la contraparte y desenvolverse adecuadamente durante las audiencias.

El IV Concurso Nacional Interuniversitario de Litigación Oral Civil – 2026 reúne a estudiantes de Derecho de universidades de distintas regiones del país y tiene como propósito promover el desarrollo de competencias vinculadas con la litigación oral y la aplicación práctica de los conocimientos jurídicos.

La edición 2026 cuenta con la participación de 31 universidades y más de 400 participantes. Tras las etapas desarrolladas, 89 equipos lograron clasificar a las rondas orales, distribuidos entre las regiones Centro, Norte-Nororiente, Lima-Callao y Sur.

En este escenario, la clasificación de los equipos RNO11 y RNO10 de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo adquiere especial relevancia para Lambayeque, pues permite que dos delegaciones de la región continúen en competencia en este certamen nacional de litigación oral civil.

Con el pase a los octavos de final, los representantes de la USAT deberán afrontar una nueva etapa en la que pondrán nuevamente a prueba sus conocimientos y habilidades de argumentación jurídica.

Su clasificación constituye una oportunidad para que Lambayeque continúe proyectando el talento de sus jóvenes estudiantes de Derecho en escenarios nacionales, demostrando el nivel de preparación alcanzado en la formación jurídica de la región.

La Corte Superior de Justicia de Lambayeque expresa su reconocimiento a los equipos RNO11 y RNO10 de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo por este importante logro y les desea éxitos en la siguiente etapa del certamen.