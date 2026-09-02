HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Judicialidad

Sala Penal de Apelaciones Transitoria de Jaén extenderá sus funciones hasta febrero de 2027

La medida garantiza la continuidad de la atención de los procesos penales de segunda instancia y el funcionamiento del órgano jurisdiccional en Jaén.

Sala Penal de Apelaciones Transitoria de Jaén continuará funcionando hasta 2027. Foto: difusión.
Sala Penal de Apelaciones Transitoria de Jaén continuará funcionando hasta 2027. Foto: difusión.
Escuchar
Resumen
Compartir

Durante el periodo de prórroga, la Administración del Módulo Penal, en coordinación con las áreas competentes, deberá adoptar las acciones necesarias para asegurar el adecuado funcionamiento de la Sala Penal de Apelaciones Transitoria.

 La Corte Superior de Justicia de Lambayeque dispuso la prórroga del funcionamiento de la Sala Penal de Apelaciones Transitoria del distrito y provincia de Jaén, por un periodo de seis meses, desde el 1 de septiembre de 2026 hasta el 28 de febrero de 2027, en cumplimiento de lo establecido por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial mediante la Resolución Administrativa N.° 000293-2026-CE-PJ.

PUEDES VER: Corte de Lambayeque recibe inmueble para Unidad de Flagrancia en JLO | Lambayeque | La República

lr.pe

Con esta medida, se garantiza la continuidad de este órgano jurisdiccional transitorio y de la atención de los procesos penales de segunda instancia en la provincia de Jaén.

Durante el periodo de prórroga, la Administración del Módulo Penal, en coordinación con las áreas competentes, deberá adoptar las acciones necesarias para asegurar el adecuado funcionamiento de la Sala Penal de Apelaciones Transitoria. Asimismo, se establece que, de corresponder una redistribución de expedientes, estos deberán ser remitidos con su estado procesal debidamente actualizado y con la documentación correspondiente.

También se dispone el seguimiento permanente del desempeño de los magistrados y del personal de apoyo a la función jurisdiccional, así como el estricto cumplimiento de las disposiciones relacionadas con el registro de las resoluciones judiciales, el uso del Sistema de Notificaciones Electrónicas (SINOE), la Agenda Judicial Electrónica y el Sistema Integrado Judicial (SIJ).

PUEDES VER: Dos juezas titulares asumen funciones en juzgados especializados de Chiclayo | Lambayeque | La República

lr.pe

De igual manera, se ha previsto que las medidas administrativas vinculadas con la gestión del órgano jurisdiccional penal consideren el nivel resolutivo y la consistencia de la información de la carga procesal. En este marco, la Unidad de Equipo Técnico Institucional del Código Procesal Penal evaluará la continuidad o reubicación de los órganos jurisdiccionales transitorios que presenten un bajo nivel de producción injustificado.

Con esta prórroga, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque asegura la continuidad de la Sala Penal de Apelaciones Transitoria de Jaén y fortalece las condiciones para una atención sostenida de los procesos penales, en beneficio de los usuarios del sistema de justicia de esta provincia.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Papa León XIV: pampas de Pimentel acogerá la misa oficial del sumo pontífice en Lambayeque, según diócesis de Chiclayo

Papa León XIV: pampas de Pimentel acogerá la misa oficial del sumo pontífice en Lambayeque, según diócesis de Chiclayo

LEER MÁS
Es falso que el GORE de Lambayeque haya devuelto S/1,000 millones al Tesoro Público, como afirmó candidato Lolin Fernández

Es falso que el GORE de Lambayeque haya devuelto S/1,000 millones al Tesoro Público, como afirmó candidato Lolin Fernández

LEER MÁS
Gobernadores exhortan a Fujimori para que sus diputados y senadores no ejerzan presiones y amenazas

Gobernadores exhortan a Fujimori para que sus diputados y senadores no ejerzan presiones y amenazas

LEER MÁS
Elige bien
Lo más visto
Lo último
Conoce a tus candidatos: escribe tu distrito y mira quién se postula en tu jurisdicción.

Conoce a tus candidatos: escribe tu distrito y mira quién se postula en tu jurisdicción.

LEER MÁS
Compara candidatos: revisa, cargos y datos clave antes de decidir tu voto.

Compara candidatos: revisa, cargos y datos clave antes de decidir tu voto.

LEER MÁS
Mapa y cifras: regiones, provincias y distritos del Perú con sus datos clave.

Mapa y cifras: regiones, provincias y distritos del Perú con sus datos clave.

LEER MÁS
Aprende a votar: simula tu voto, descubre qué cédula te toca y que cargos se eligen.

Aprende a votar: simula tu voto, descubre qué cédula te toca y que cargos se eligen.

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 45.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Judicialidad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025