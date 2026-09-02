Sala Penal de Apelaciones Transitoria de Jaén extenderá sus funciones hasta febrero de 2027

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Durante el periodo de prórroga, la Administración del Módulo Penal, en coordinación con las áreas competentes, deberá adoptar las acciones necesarias para asegurar el adecuado funcionamiento de la Sala Penal de Apelaciones Transitoria.

La Corte Superior de Justicia de Lambayeque dispuso la prórroga del funcionamiento de la Sala Penal de Apelaciones Transitoria del distrito y provincia de Jaén, por un periodo de seis meses, desde el 1 de septiembre de 2026 hasta el 28 de febrero de 2027, en cumplimiento de lo establecido por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial mediante la Resolución Administrativa N.° 000293-2026-CE-PJ.

Con esta medida, se garantiza la continuidad de este órgano jurisdiccional transitorio y de la atención de los procesos penales de segunda instancia en la provincia de Jaén.

Durante el periodo de prórroga, la Administración del Módulo Penal, en coordinación con las áreas competentes, deberá adoptar las acciones necesarias para asegurar el adecuado funcionamiento de la Sala Penal de Apelaciones Transitoria. Asimismo, se establece que, de corresponder una redistribución de expedientes, estos deberán ser remitidos con su estado procesal debidamente actualizado y con la documentación correspondiente.

También se dispone el seguimiento permanente del desempeño de los magistrados y del personal de apoyo a la función jurisdiccional, así como el estricto cumplimiento de las disposiciones relacionadas con el registro de las resoluciones judiciales, el uso del Sistema de Notificaciones Electrónicas (SINOE), la Agenda Judicial Electrónica y el Sistema Integrado Judicial (SIJ).

De igual manera, se ha previsto que las medidas administrativas vinculadas con la gestión del órgano jurisdiccional penal consideren el nivel resolutivo y la consistencia de la información de la carga procesal. En este marco, la Unidad de Equipo Técnico Institucional del Código Procesal Penal evaluará la continuidad o reubicación de los órganos jurisdiccionales transitorios que presenten un bajo nivel de producción injustificado.

Con esta prórroga, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque asegura la continuidad de la Sala Penal de Apelaciones Transitoria de Jaén y fortalece las condiciones para una atención sostenida de los procesos penales, en beneficio de los usuarios del sistema de justicia de esta provincia.