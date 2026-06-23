Presidente de la Corte de Lambayeque entregó 16 computadores de última generación a jueces de paz de Cutervo

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Como parte de su agenda de trabajo en la provincia de Cutervo, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, Dr. César William Bravo Llaque, encabezó la ceremonia de entrega de 16 computadoras de última generación destinadas a jueces de paz de dicha jurisdicción, con el propósito de fortalecer su labor y facilitar el acceso a herramientas tecnológicas acordes con las exigencias actuales de la administración de justicia.

La actividad contó con la participación de la Dra. Ana Elizabeth Salés del Castillo, jefa de la Oficina Descentralizada de la Autoridad Nacional de Control (ODANC) Lambayeque, y del Dr. Hans Alarcón Bernal, coordinador de la Oficina Distrital de Apoyo a la Justicia de Paz (ODAJUP) Lambayeque.

Durante su intervención, el Dr. Bravo destacó la importante labor que desarrollan los jueces de paz en beneficio de la población, especialmente en las zonas más alejadas de la región, resaltando su compromiso y vocación de servicio para contribuir a la solución de conflictos en sus comunidades. Asimismo, señaló que la entrega de equipos tecnológicos modernos permitirá optimizar sus funciones y fortalecer los procesos de modernización impulsados por el Poder Judicial.

Del mismo modo, reafirmó el compromiso de la gestión que preside de llegar a toda la jurisdicción con acciones concretas que fortalezcan el servicio de justicia, promoviendo además el uso de herramientas virtuales que permitan mantener permanentemente actualizados a los jueces de paz y acercarlos a las nuevas dinámicas tecnológicas.

Los equipos de cómputo fueron asignados a los Juzgados de Paz de Primera Nominación de los distritos de Santo Domingo de la Capilla, San Andrés y San Luis de La Lucma; a los Juzgados de Paz de Primera y Segunda Nominación de Santo Tomás, La Ramada, Sócota y Querocotillo; así como al Juzgado de Paz de Segunda Nominación de Santo Domingo de la Capilla. También fueron beneficiados los Juzgados de Paz de Única Nominación de los centros poblados de Chisigle, Sinchimache, Mamabamba y Sillangate.

Por su parte, el Dr. Hans Alarcón Bernal destacó la responsabilidad que asumen los jueces de paz en cada una de sus localidades, señalando que conoce de cerca el esfuerzo y dedicación con los que desempeñan sus funciones en favor de la ciudadanía. En ese contexto, los exhortó a continuar trabajando con compromiso, transparencia y vocación de servicio.

Asimismo, durante la jornada se realizó la entrega de diverso material de trabajo destinado a apoyar el adecuado desarrollo de las funciones que cumplen los jueces de paz, contribuyendo así a mejorar las condiciones para la atención de los usuarios y la prestación del servicio de justicia en sus comunidades.

Con estas acciones, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque reafirma su compromiso con el fortalecimiento de la justicia de paz, promoviendo mejores condiciones para el desempeño de sus autoridades jurisdiccionales y acercando cada vez más el servicio de justicia a la población.