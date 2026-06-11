Moderna sala de audiencias tecnológica digital se implementará en la Corte de Lambayeque

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La Corte Superior de Justicia de Lambayeque fortalecerá su infraestructura tecnológica con la implementación de una moderna sala de audiencias tecnológica digital en la 1° Sala Penal de Apelaciones, ubicada en el tercer piso de la sede central “Manuel Huangal Naveda”, la cual estará operativa desde el viernes 12 de junio, fecha establecida para su inauguración.

Esta implementación forma parte de la Adquisición e implementación de una solución de tecnologías de la información para salas de audiencia en las Cortes Superiores de Justicia a nivel nacional, impulsada por el Poder Judicial a través del Programa EJE Penal.

La nueva sala contará con equipamiento tecnológico especializado orientado a optimizar el desarrollo de audiencias judiciales, fortalecer el registro audiovisual de las actuaciones procesales y mejorar la conectividad, la seguridad y la continuidad operativa del servicio de justicia.

Entre los principales equipos previstos destacan pantallas digitales interactivas, monitores touch, mini-PC, computadoras de escritorio, cámaras de conferencia, cámaras de documentos, micrófonos cuello de ganso, sistemas de mezcla y procesamiento de audio, parlantes, cámaras de videovigilancia IP, grabadores de video en red (NVR), dispositivos de almacenamiento NAS, lectores biométricos de huella dactilar, access point, switches de red, UPS, estabilizadores y gabinetes de piso.

La nueva sala contará con pantallas interactivas, cámaras de videovigilancia y sistemas de grabación. Fuente: difusión.

La incorporación de esta tecnología permitirá mejorar significativamente la calidad de las audiencias, facilitando una mejor experiencia de audio y visualización para magistrados, partes procesales y personal jurisdiccional.

Asimismo, el nuevo equipamiento fortalecerá los mecanismos de grabación, monitoreo y almacenamiento de las actuaciones judiciales, contribuyendo a una mayor seguridad, trazabilidad y control de la información procesal.

La implementación también favorecerá una mayor estabilidad tecnológica en la sala de audiencias, al reducir riesgos de interrupción del servicio mediante sistemas de respaldo energético y soluciones especializadas de conectividad.

Con esta implementación, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque continuará fortaleciendo sus procesos de modernización institucional y optimización del servicio judicial penal, con mejores condiciones tecnológicas para una justicia más eficiente, ágil y confiable en beneficio de la ciudadanía.