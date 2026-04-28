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Corte de La Libertad inaugurará próximamente la nueva sede judicial en San Pedro de Lloc

Infraestructura albergará a los cinco juzgados de la provincia de Pacasmayo.

La presidenta Cecilia León supervisó el acondicionamiento de la moderna sede ubicada en la carretera Panamericana Norte. Fuente: Difusión.
La presidenta Cecilia León supervisó el acondicionamiento de la moderna sede ubicada en la carretera Panamericana Norte. Fuente: Difusión.
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La Corte Superior de Justicia de La Libertad se prepara para la puesta en funcionamiento de la nueva sede judicial en San Pedro de Lloc, un espacio que reunirá a los cinco juzgados de la provincia de Pacasmayo, con el objetivo de hacer más ágil y ordenada la atención a la población.

Como parte de este proceso, la presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, se trasladó hasta este distrito para supervisar los avances en el acondicionamiento de la nueva sede judicial, ubicada en el kilómetro 94.3 de la carretera Panamericana Norte.

La moderna dependencia judicial no solo permitirá centralizar los servicios de justicia penal, civil y de paz letrado en un solo lugar, sino que también ofrecerá mejores condiciones de infraestructura tanto para los usuarios como para el personal judicial, fortaleciendo el acceso a un servicio de justicia integral.

“Queremos asegurar no solo una infraestructura acorde con las necesidades de la población, sino también brindar mejores condiciones laborales a los magistrados y servidores. Esta nueva sede será bastante amplia y contará con los servicios de justicia penal, civil y de paz letrado unificados en una sola infraestructura, garantizando que los usuarios puedan realizar todos sus trámites judiciales en un mismo espacio”, remarcó la doctora León Velásquez.

En este nuevo local, las áreas de Infraestructura e Informática vienen realizando los trabajos de implementación y adecuación de los ambientes y puntos de red, con el fin de garantizar un servicio ininterrumpido y de calidad.

En la visita de supervisión también se contó con la presencia del jefe de la Unidad de Administración y Finanzas, Kike Figueroa Auca, y el coordinador de Infraestructura, Ernesto Ríos Chávez, quienes informaron que la primera fase de adecuación se encuentra en un 80%, por lo que en las próximas semanas se prevé iniciar con el traslado del mobiliario, equipo tecnológico y expedientes desde las sedes actuales de la provincia hacia este nuevo local.

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