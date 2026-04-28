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Unidad de Flagrancia dispone prisión preventiva para tres investigados por presunta extorsión a alcalde de Sausal

La magistrada del Cuarto Juzgado de Trujillo otorgó nueve meses de prisión preventiva a tres sospechosos de extorsión, tras solicitar 30 mil soles al alcalde de Sausal.

La jueza determinó que, si se comprueba su culpabilidad, podrían enfrentar hasta quince años de cárcel. Fuente: Shutterstock.
La jueza determinó que, si se comprueba su culpabilidad, podrían enfrentar hasta quince años de cárcel. Fuente: Shutterstock.
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La magistrada del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Unidad de Flagrancia de Trujillo declaró fundado el pedido de nueve meses de prisión preventiva para tres sujetos investigados por la comisión del delito contra el patrimonio, en la modalidad de exigencia o requerimiento extorsivo.

Jorge Mejía Huamán, Leili Ramos Zavaleta y José Sánchez Medina, quienes habrían coludido para enviar mensajes extorsivos y exigir el pago de 30 mil soles al alcalde de Sausal, a cambio de no atentar contra su vida ni la de su familia.

La rápida intervención de los efectivos policiales permitió la captura de Ramos Zavaleta y Mejía Huamán, en posesión de los celulares que habrían utilizado para el envío de mensajes a su víctima, así como de Sánchez Medina, con quien habrían mantenido conversaciones para continuar con la extorsión.

Ante las pruebas presentadas en la audiencia y luego de evaluar los elementos de convicción, la jueza de la Unidad de Flagrancia dispuso la prisión preventiva de los tres imputados como medida coercitiva hasta diciembre de 2026, fecha en la que iniciaría la audiencia de juzgamiento.

De confirmarse la participación activa en la comisión del delito de extorsión, Mejía Huamán, Ramos Zavaleta y Sánchez Medina podría recibir una condena de hasta quince años, tal como lo indica el artículo 200º del Código Penal peruano.

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