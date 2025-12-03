HOYSuscripcion LR Focus

Congreso aprueba inhabilitación contra Delia Espinoza
Nueve años de cárcel para sujeto que realizó tocamientos a su sobrina menor de edad

César Augusto Briones Díaz es condenado a nueve años de prisión en el penal de El Milagro por tocamientos indebidos a su sobrina. El Juzgado Penal de Trujillo dictó la sentencia tras los hechos comprobados.

Los magistrados ordenaron la captura inmediata de Briones y que pague diez mil soles como reparación civil. Fuente: Difusión.
Los magistrados ordenaron la captura inmediata de Briones y que pague diez mil soles como reparación civil.

César Augusto Briones Díaz pasará nueve años recluido en el penal de varones de El Milagro, luego de que los magistrados del Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Transitorio de Trujillo lo condenaran por realizarle tocamientos indebidos a su sobrina en dos oportunidades.

La primera vez que cometió este ilícito, la menor contaba con aproximadamente cinco años de edad. Cesar Briones aprovechándose de la cercanía que tenía con la agraviada, al ser conviviente de su tía, se aproximó hacia su víctima para realizar este tipo de abuso.

Posteriormente, en el 2021, repitió dicho comportamiento, provocando que la menor huyera asustada de esa situación y se retraiga psicológicamente, hecho que preocupó a la madre, quien un año después, se enteró del accionar de Briones Díaz, interponiendo la denuncia respectiva.

Luego de la presentación de los hechos y las pruebas, los jueces de la Corte de La Libertad determinaron la culpabilidad de César Briones en el delito contra la libertad sexual en la modalidad de tocamientos, actos de connotación sexual y actos libidinosos en agravio de la menor.

Además, ordenaron su inmediata ubicación y captura y establecieron que el ahora sentenciado cancele diez mil soles por concepto de reparación civil a favor de la agraviada.

