Judicialidad

Magistradas de la Unidad de Flagrancia de Trujillo imponen más de 26 años de cárcel a conductor de taxi

Judicialidad

Magistradas de la Unidad de Flagrancia de Trujillo imponen más de 26 años de cárcel a conductor de taxi

Ronal Bermúdez Loyaga fue condenado a 26 años y tres meses de prisión por robo agravado, tras aceptar los cargos en el Juzgado Penal Colegiado de Trujillo.

La sentencia se da tras un incidente ocurrido el 12 de diciembre. Fuente: Difusión.
La sentencia se da tras un incidente ocurrido el 12 de diciembre. Fuente: Difusión.

Ronal Bermúdez Loyaga cumplirá su sentencia de 26 años y tres meses recluido en el penal de varones de El Milagro. Dicha medida fue ordenada por las magistradas del Juzgado Penal Colegiado de la Unidad de Flagrancia de Trujillo, luego de que el investigado aceptara los cargos que se le imputaban por la comisión del delito de robo agravado.

En la audiencia, la víctima narró que, el pasado 12 de diciembre, tomó el servicio de taxi ofrecido por Bermúdez Loyaga, a las afueras de una empresa de transportes interprovincial ubicada en el distrito de El Porvenir, sin embargo, metros más adelante, el ahora sentenciado sobreparó su unidad y permitió que un sujeto aún no identificado subiera, y con palabras soeces, amenazara a la agraviada para que se baje del vehículo.

Aún con el taxi en marcha, lograron abrir la puerta de la unidad y la empujaron de ella, para luego darse a la fuga con todas sus pertenencias. Gracias a la denuncia realizada y testimonio de un joven que transitaba por el lugar, se logró dar con el paradero de Ronal Bermúdez, quien tenía en su poder algunos objetos de propiedad de la víctima.

Al verse acorralado, Ronal Bermúdez no tuvo otra opción que aceptar su participación en el robo a la joven enfermera y solicitó arribar a un acuerdo de conclusión anticipada, por lo que las juezas de la Corte de La Libertad lo condenaron a la pena privativa de la libertad con carácter efectiva, la cual culminará en el 2051.

Además, le fijaron el pago de 11 652 soles a favor de la parte agraviada, por concepto de reparación civil. Este monto deberá cancelarlo durante la ejecución de su sentencia.

