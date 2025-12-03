Colegiado de la Unidad de Flagrancia condena a extorsionador a cárcel efectiva

Tras arribar a un acuerdo de conclusión anticipada, las magistradas del Juzgado Penal Colegiado de la Unidad de Flagrancia de Trujillo sentenciaron a Miguel Fernando Sánchez Salvatierra a siete años y seis meses de prisión efectiva, por la comisión del delito de extorsión en grado de tentativa.

Durante la audiencia, Miguel Sánchez aceptó haber sido uno de los sujetos que detonó una dinamita en la vivienda de un minero, en la urbanización Palermo. Ello con la finalidad de coaccionarlo al pago de 50 mil soles, a cambio de no atentar contra su vida ni la de su familia.

La captura se logró luego que efectivos policiales visualizaran al ahora sentenciado a bordo de una moto, junto a su cómplice, transitando de manera temeraria y sospechosa. En su detención, a Sánchez Salvatierra se le halló un cartucho de dinamita por lo que fue trasladado a la comisaría.

Gracias a las cámaras de seguridad del domicilio de la víctima, se pudo determinar la participación de Sánchez Salvatierra, quien no tuvo otra alternativa que aceptar los cargos que se le imputaban y narrar la forma en la que realizó la detonación del artefacto explosivo.

Ante ello, las juezas del colegiado ordenaron su permanencia en el penal de El Milagro hasta agosto de 2032. Asimismo, le fijaron el pago de 1 500 soles a favor del agraviado, por concepto de reparación civil.