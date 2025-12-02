HOYSuscripcion LR Focus

Unidad Académica de la Corte inicia su año de capacitaciones 2025

La Unidad Académica de la Corte Superior de Justicia de La Libertad inauguró su año de capacitaciones 2025 con enfoque en la responsabilidad civil. Se busca mejorar la labor de representantes jurídicos.

Cecilia Milagros León Velásquez agradeció al profesor Leysser León Hilario por su aporte en la primera ponencia. Fuente: Difusión.
Con la conferencia magistral sobre la profesionalización de la responsabilidad civil, la Unidad Académica de la Corte Superior de Justicia de La Libertad dio inicio a su año de capacitaciones 2025. El objetivo de este programa es fortalecer y compartir experiencias nacionales e internacionales para la mejora de la labor de magistrados, magistradas, servidores y comunidad jurídica en general.

Fue el presidente de la Unidad Académica de la Corte, Oscar Eliot Alarcón Montoya, quien dio la bienvenida a todos los asistentes e informó que esta área ha planificado capacitaciones con destacados juristas peruanos y extranjeros especializados en las diferentes áreas del Derecho, así como en otras disciplinadas vinculadas a la función judicial, las cuales permitirán la unificación de criterios y garantizarán un mejor servicio de justicia de cara a la ciudadanía.

Por su parte, la presidenta de la primera Corte del Perú republicano, Cecilia Milagros León Velásquez, inauguró este año académico, agradeció la presencia y predisposición del profesor Leysser León Hilario para coadyuvar a la actualización jurídica en la región, así como el interés de los jueces y el personal para seguir optimizando el sistema de justicia a favor de los usuarios.

Posteriormente, el docente universitario de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Leysser León Hilario, desarrolló la primera ponencia del 2025 denominada “En busca del resarcimiento justo: profesionalización de la responsabilidad civil”, en la que explicó la importancia de obtener una reparación justa a favor de la persona vulnerada, así como las formas del resarcimiento en la especialidad civil y los casos en los que se aplica dicha responsabilidad.

Finalmente, la titular Cecilia León Velásquez otorgó el diploma de reconocimiento al doctor León Hilario por su participación excepcional en esta capacitación y lo invitó nuevamente a participar en otras ponencias que llevará a cabo, próximamente, la Unidad Académica de la institución en beneficio de los abogados del país.

