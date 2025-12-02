Jueza de Flagrancia ordena cárcel efectiva a venezolano por tenencia de explosivos

Una condena de más de cinco años fue ordenada por la magistrada del Tercer Juzgado Penal Unipersonal de la Unidad de Flagrancia de Trujillo para Irving Mayora Aray, un venezolano que aceptó los cargos que se le imputaban por el delito de tenencia ilegal de materiales peligrosos.

El pasado 20 de enero, personal policial que realizaba labores de patrullaje notaron la presencia de tres sujetos, quienes caminaban en actitud sospechosa por las inmediaciones de la urbanización El Prisma en Trujillo, procediendo a intervenirlos con fines de identificación.

Durante el registro de sus pertenencias, a Irving Mayora se le encontró un arma de fuego tipo revolver con número de serie limada y un cartucho de emulsión con mecha de seguridad y detonador mecánico, por lo que fue trasladado a la comisaría para las diligencias respectivas.

Ante su detención en flagrancia y tras reconocer su participación como autor en el ilícito penal, la jueza de la Corte de La Libertad condenó a Mayora Aray a cinco años, un mes y 22 días de pena privativa de la libertad efectiva, así como le fijó el pago de mil soles a favor del Estado, por concepto de reparación civil.