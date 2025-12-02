HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Se reporta nuevo sismo HOY, según IGP
Se reporta nuevo sismo HOY, según IGP     Se reporta nuevo sismo HOY, según IGP     Se reporta nuevo sismo HOY, según IGP     
Judicialidad

Jueza de Flagrancia ordena cárcel efectiva a venezolano por tenencia de explosivos

Irving Mayora Aray, un venezolano, recibió una condena de cinco años y más por tenencia ilegal de materiales peligrosos en Trujillo. La decisión fue dictada por el Tercer Juzgado Penal Unipersonal.

Mayora, quien aceptó los cargos, fue sentenciado a cinco años, un mes y 22 días de prisión. Fuente: Difusión.
Mayora, quien aceptó los cargos, fue sentenciado a cinco años, un mes y 22 días de prisión. Fuente: Difusión.

Una condena de más de cinco años fue ordenada por la magistrada del Tercer Juzgado Penal Unipersonal de la Unidad de Flagrancia de Trujillo para Irving Mayora Aray, un venezolano que aceptó los cargos que se le imputaban por el delito de tenencia ilegal de materiales peligrosos.

El pasado 20 de enero, personal policial que realizaba labores de patrullaje notaron la presencia de tres sujetos, quienes caminaban en actitud sospechosa por las inmediaciones de la urbanización El Prisma en Trujillo, procediendo a intervenirlos con fines de identificación.

Durante el registro de sus pertenencias, a Irving Mayora se le encontró un arma de fuego tipo revolver con número de serie limada y un cartucho de emulsión con mecha de seguridad y detonador mecánico, por lo que fue trasladado a la comisaría para las diligencias respectivas.

Ante su detención en flagrancia y tras reconocer su participación como autor en el ilícito penal, la jueza de la Corte de La Libertad condenó a Mayora Aray a cinco años, un mes y 22 días de pena privativa de la libertad efectiva, así como le fijó el pago de mil soles a favor del Estado, por concepto de reparación civil.

Notas relacionadas
Presidencia-GAD, Seguridad y Módulos Civil y Penal obtuvieron primeros lugares en campeonato deportivo por el aniversario de la Corte de La Libertad

Presidencia-GAD, Seguridad y Módulos Civil y Penal obtuvieron primeros lugares en campeonato deportivo por el aniversario de la Corte de La Libertad

LEER MÁS
Juezas condenan a extranjeros a cárcel efectiva por intento de robo a un trabajador de Sedalib

Juezas condenan a extranjeros a cárcel efectiva por intento de robo a un trabajador de Sedalib

LEER MÁS
Colegiado de la Unidad de Flagrancia sentencia a más de 12 años a pasajero por robo a taxista

Colegiado de la Unidad de Flagrancia sentencia a más de 12 años a pasajero por robo a taxista

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Presidenta de la Corte de La Libertad entrega presencial depósitos judiciales durante jornada nacional

Presidenta de la Corte de La Libertad entrega presencial depósitos judiciales durante jornada nacional

LEER MÁS
Sentencian a sujeto por posesión de armas a más de seis años de cárcel

Sentencian a sujeto por posesión de armas a más de seis años de cárcel

LEER MÁS
Familia judicial participa activamente del Segundo Simulacro Nacional Multipeligro 2025

Familia judicial participa activamente del Segundo Simulacro Nacional Multipeligro 2025

LEER MÁS
Titular Cecilia León es elegida como presidenta de la Comisión Regional Anticorrupción de La Libertad

Titular Cecilia León es elegida como presidenta de la Comisión Regional Anticorrupción de La Libertad

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Resultados de La Tinka del miércoles 26 de noviembre: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

Real Madrid vs Olympiacos en directo: El Kaabi descuenta y busca el empata en el final del partido de Champions League

''Que José Jerí nos tome en serio'': trabajadores del INPE evalúan huelga nacional tras propuesta para eliminar la institución

Judicialidad

ODANC Sullana convoca a Mesa de Trabajo Interinstitucional para fortalecer la Transparencia y Eficacia en la Administración Pública

CSJLA desarrolló la octava feria “Ilapanchikpaq Justicia: por la no violencia contra las mujeres” en la Plaza de Armas de Lambayeque

San Marcos vibró con la Feria Ilapanchipaq Justicia: Poder Judicial lleva servicios, prevención y esperanza a la provincia

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juliana Oxenford: “Se bajan a Vizcarra porque saben que ni Keiko ni Porky ni Acuña ganarían frente a él”

Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por coimas en obras de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Juicio de Pedro Castillo llega a su fin: futuro de expresidente se conocería este jueves 27

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025