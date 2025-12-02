Corte de La Libertad da la bienvenida a los 242 voluntarios judiciales 2025

En una significativa ceremonia, la presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, junto a su equipo de funcionarios, dio la bienvenida a los 242 jóvenes, quienes -a partir del 01 de abril- iniciaron sus labores en el marco del Programa Voluntariado Judicial Multidisciplinario 2025.

La titular de la primera Corte del Perú republicano agradeció a los jóvenes de las diferentes carreras que postularon para ocupar una vacante en este programa, por su interés en conocer y aprender insitu sobre la labor judicial que se desarrolla al servicio de los usuarios.

“Son los primeros voluntarios en esta Corte Superior de Justicia y por ello quiero expresar mi agradecimiento por la gran acogida a esta convocatoria. Se presentaron más de 900 interesados y hoy, luego de un proceso riguroso de selección, ustedes se suman a este programa que se llevará a cabo en las diferentes áreas y sedes del distrito judicial”, remarcó la doctora León Velásquez.

Además, resaltó el valor de esta oportunidad para los voluntarios, destacando que su colaboración contribuirá significativamente a fortalecer la capacidad de atención de la Corte, y subrayó que los voluntarios tendrán la posibilidad de adquirir valiosas experiencias profesionales, las cuales serán fundamentales para el desarrollo de la justicia en la región de La Libertad.

Por otro lado, manifestó que los voluntarios realizarán sus actividades durante siete meses, periodo en el que deberán demostrar proactividad para aprender de magistrados y servidores sobre la labor que se desarrolla en la institución, y los exhortó a cumplir con el compromiso asumido al inicio de este programa.

Finalmente, los funcionarios Juan Torpoco Dávila y Aldo Gutiérrez Fabián, jefes de las unidades de planeamiento y de servicios judiciales, respectivamente, brindaron las directivas y pautas para el correcto desarrollo de las actividades de los voluntarios en las diferentes áreas, módulos y órganos jurisdiccionales de La Libertad.