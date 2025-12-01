Siete meses de prisión preventiva para investigado por intento de homicidio

La magistrada del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Trujillo, Irene Cruzado Zapata, ordenó que Dilmer De La Cruz Silvestre sea internado por un periodo de siete meses, mientras la fiscalía recaba las pruebas de su supuesta participación en el intento de homicidio de un hombre, en el distrito de El Porvenir.

Según las primeras indagaciones, días antes del atentado, la víctima y Dilmer De La Cruz tuvieron una discusión, en la que el ahora investigado lo habría amenazado de muerte.

Días después, cuando el agraviado se encontraba en una tienda cercana a su vivienda junto a un amigo, fue interceptado por De La Cruz Silvestre, quien le habría disparado a quemarropa, hiriéndolo en la pierna y en el brazo, para luego darse a la fuga a bordo de una moto lineal.

Tras conocer lo ocurrido, el personal policial detuvo a Dilmer De La Cruz, a quien se le encontró ocho municiones de arma de fuego. Además, intervinieron al menor de 14 años que habría manejado la unidad menor en la que escaparon luego del intento de homicidio.

Luego de la evaluación de los elementos de convicción, la jueza de la Corte de La Libertad declaró fundado el pedido de prisión preventiva, internando a De La Cruz Silvestre hasta octubre de 2025.

En caso de corroborar su autoría en los delitos de homicidio calificado por alevosía en grado de tentativa, y de tenencia ilegal de municiones, Dilmer De La Cruz podría recibir una condena efectiva de hasta 15 años.