Judicialidad

Magistrado de Flagrancia de Trujillo dispone prisión preventiva para dos falsos taxistas por presunto robo a menores de edad

El magistrado del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Trujillo ordena siete meses de prisión para Elvis Solano Sandoval y Panphol Chávez Roque por intento de robo a menores.

La detención de los imputados se produjo tras un alerta policial. Fuente: Difusión.
Durante siete meses estarán internados en el penal de varones de El Milagro, Elvis Solano Sandoval y Panphol Chávez Roque, así lo ordenó el magistrado del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Unidad de Flagrancia de Trujillo, para ambos sujetos investigados del intento de robo a cuatro menores de edad.

Personal policial detuvo a los imputados luego de percatarse de la presencia de dos vehículos que transitaban de manera sospechosa, siendo que uno de ellos ingresó por una carretera de trocha del sector El Trópico, en el distrito de Huanchaco.

En el interior de la unidad, los efectivos encontraron a dos señoritas, quienes manifestaron que, acompañadas de dos amigos, tomaron un servicio de taxi hacia el distrito de La Esperanza parte alta, sin embargo, el conductor identificado como Chávez Roque se habría desviado para encontrarse con su cómplice Solano Sandoval, con el objetivo de consumar el delito de robo y dejar abandonados a los menores por dicha zona.

Aunado al delito de robo, a Chávez Roque se le acusa de tenencia ilegal de municiones, debido a que, en el registro del vehículo, presuntamente se hallaron cuatro cartuchos correspondientes a un arma de fuego de 9mm.

Ante las pruebas preliminares y la evaluación de los elementos de convicción, el juez de la Unidad de Flagrancia declaró fundado el pedido de prisión preventiva, ordenando la reclusión de ambos sujetos hasta enero de 2026, fecha en la que deberá iniciar su juicio oral.

