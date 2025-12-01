Corte de La Libertad ocupa primer y segundo lugar en jornada nacional de transferencia y eliminación de documentos

Gracias al esfuerzo y la labor desarrollada por el área de Archivo Desconcentrado, la Corte Superior de Justicia de La Libertad obtuvo el primer y segundo lugar durante la Jornada Nacional de Eliminación de Documentos Innecesarios y Transferencia Documental de los Archivos del Poder Judicial 2025, al transferir 266.90 metros lineales de documentos jurisdiccionales y eliminar 111.65 metros lineales de legajos carentes de valor de sus repositorios, respectivamente.

La titular del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, expresó que esta iniciativa se desarrolló tras identificar la existencia de más de 40 millones de expedientes en los archivos desconcentrados de todo el país, y la necesidad de un ordenamiento progresivo de los mismos, para la optimización del servicio de justicia a nivel nacional.

Por su parte, la presidenta de este distrito judicial, Cecilia Milagros León Velásquez, agradeció el compromiso del equipo del área de Archivo Desconcentrado de la institución con la adecuada depuración, así como la conservación y custodia de la documentación conforme a los lineamientos archivísticos vigentes.

Durante los dos días de labor, el área de Archivo de la Corte de La Libertad realizó un trabajo minucioso de identificación de legajos administrativos con diez años de antigüedad, y de expedientes jurisdiccionales con más de treinta años de antigüedad, con la finalidad de empaquetarlos y remitirlos al Archivo Regional, ente encargado de la eliminación definitiva y del resguardo de documentos con valor judicial.

Esta actividad, promovida por la Comisión Nacional de Archivos del Poder Judicial, tuvo como objetivo el descongestionamiento de los archivos de las Cortes Superiores de Justicia del país, a fin de optimizar los espacios, asegurar la adecuada preservación de documentos importantes y mejorar el acceso oportuno a la información judicial de los usuarios.

Cabe indicar que la Corte de La Libertad cuenta con seis repositorios, donde se albergan más de tres millones de expedientes, por lo que esta buena práctica ha permitido liberar los espacios físicos para el almacenamiento de documentos con valor judicial actual y una mejor distribución de los mismos, a favor de la población de la región.