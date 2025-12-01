En doce días, Corte de La Libertad entrega más de dos millones de soles en depósitos de alimentos

Esta acción busca asegurar el bienestar de la niñez y garantizar el cumplimiento de los derechos alimentarios. Fuente: Difusión.

En un esfuerzo decidido por garantizar el bienestar de la niñez y la adolescencia, así como el cumplimiento de los derechos alimentarios, la Corte Superior de Justicia de La Libertad ha endosado un total de 2’ 156 554.20 soles, mediante la entrega de certificados de depósitos judiciales de alimentos a madres y padres en todo el distrito judicial, en tan solo doce días.

Este resultado es fruto del compromiso institucional de jueces, juezas, personal jurisdiccional y administrativo con la Jornada Nacional de Entrega de Depósitos de Alimentos, impulsada por el Poder Judicial. Esta iniciativa tiene como objetivo brindar una atención eficiente y oportuna a quienes dependen de estos recursos para cubrir las necesidades básicas de sus hijos e hijas.

La presidenta de la Corte, Cecilia Milagros León Velásquez, destacó que este trabajo articulado, que realiza la familia judicial de manera diaria, se ha convertido en una importante ayuda para los usuarios, quienes, por diversos motivos, no pueden acudir a las diferentes sedes para el recojo a tiempo de sus endosos.

Además, indicó que, durante estas semanas, se han identificado depósitos judiciales cuyos beneficiarios residen en zonas alejadas, motivando la comunicación y coordinación oportuna para que los servidores se trasladen hacia dichos lugares y realicen la entrega inmediata de los certificados correspondientes.

De la cifra alcanzada, más de 830 mil soles corresponden a la entrega de certificados por procesos de alimentos otorgados por los juzgados de paz letrado de familia, mientras que, más de 1’ 300 000 soles se derivan de los endosos por el delito de omisión a la asistencia familiar impuestos por los juzgados penales de la región.

Finalmente, se dio a conocer que, para captar la atención de los usuarios de justicia y lograr la entrega del mayor número de depósitos judiciales de alimentos en La Libertad, se han concretado diferentes alianzas para la difusión masiva de esta campaña tanto en Trujillo como en provincias.