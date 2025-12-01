HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

LR+ Noticias EN VIVO: mira aquí lo último del Perú y el mundo

Judicialidad

En doce días, Corte de La Libertad entrega más de dos millones de soles en depósitos de alimentos

La Corte Superior de Justicia de La Libertad ha entregado más de 2 millones de soles en certificados de depósitos judiciales de alimentos en solo doce días, apoyando a familias.

Esta acción busca asegurar el bienestar de la niñez y garantizar el cumplimiento de los derechos alimentarios. Fuente: Difusión.
Esta acción busca asegurar el bienestar de la niñez y garantizar el cumplimiento de los derechos alimentarios. Fuente: Difusión.

En un esfuerzo decidido por garantizar el bienestar de la niñez y la adolescencia, así como el cumplimiento de los derechos alimentarios, la Corte Superior de Justicia de La Libertad ha endosado un total de 2’ 156 554.20 soles, mediante la entrega de certificados de depósitos judiciales de alimentos a madres y padres en todo el distrito judicial, en tan solo doce días.

Este resultado es fruto del compromiso institucional de jueces, juezas, personal jurisdiccional y administrativo con la Jornada Nacional de Entrega de Depósitos de Alimentos, impulsada por el Poder Judicial. Esta iniciativa tiene como objetivo brindar una atención eficiente y oportuna a quienes dependen de estos recursos para cubrir las necesidades básicas de sus hijos e hijas.

La presidenta de la Corte, Cecilia Milagros León Velásquez, destacó que este trabajo articulado, que realiza la familia judicial de manera diaria, se ha convertido en una importante ayuda para los usuarios, quienes, por diversos motivos, no pueden acudir a las diferentes sedes para el recojo a tiempo de sus endosos.

Además, indicó que, durante estas semanas, se han identificado depósitos judiciales cuyos beneficiarios residen en zonas alejadas, motivando la comunicación y coordinación oportuna para que los servidores se trasladen hacia dichos lugares y realicen la entrega inmediata de los certificados correspondientes.

De la cifra alcanzada, más de 830 mil soles corresponden a la entrega de certificados por procesos de alimentos otorgados por los juzgados de paz letrado de familia, mientras que, más de 1’ 300 000 soles se derivan de los endosos por el delito de omisión a la asistencia familiar impuestos por los juzgados penales de la región.

Finalmente, se dio a conocer que, para captar la atención de los usuarios de justicia y lograr la entrega del mayor número de depósitos judiciales de alimentos en La Libertad, se han concretado diferentes alianzas para la difusión masiva de esta campaña tanto en Trujillo como en provincias.

Notas relacionadas
Jueza de Flagrancia condena a padre a un año de cárcel por omisión a la asistencia familiar

Jueza de Flagrancia condena a padre a un año de cárcel por omisión a la asistencia familiar

LEER MÁS
Condenan y ordenan salida del país a venezolano por robo a taxista

Condenan y ordenan salida del país a venezolano por robo a taxista

LEER MÁS
Presidenta de la Corte La Libertad crea oficina de innovación y desarrollo tecnológico para modernizar sistema de justicia

Presidenta de la Corte La Libertad crea oficina de innovación y desarrollo tecnológico para modernizar sistema de justicia

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial asigna nuevo juzgado para atención de casos penales en Paiján

Consejo Ejecutivo del Poder Judicial asigna nuevo juzgado para atención de casos penales en Paiján

LEER MÁS
Jueza de Flagrancia condena a padre a un año de cárcel por omisión a la asistencia familiar

Jueza de Flagrancia condena a padre a un año de cárcel por omisión a la asistencia familiar

LEER MÁS
Condenan y ordenan salida del país a venezolano por robo a taxista

Condenan y ordenan salida del país a venezolano por robo a taxista

LEER MÁS
Presidenta de la Corte La Libertad crea oficina de innovación y desarrollo tecnológico para modernizar sistema de justicia

Presidenta de la Corte La Libertad crea oficina de innovación y desarrollo tecnológico para modernizar sistema de justicia

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Consejo Ejecutivo del Poder Judicial asigna nuevo juzgado para atención de casos penales en Paiján

Jóvenes peruanos realizan intercambio navideño de regalos de S/5 y resultado es viral: "Las risas no faltaron"

Tráfico en Lima hoy en vivo: accidentes, demoras en estaciones y congestión vehicular en Vía Evitamiento, Panamericana Sur y más

Judicialidad

Consejo Ejecutivo del Poder Judicial asigna nuevo juzgado para atención de casos penales en Paiján

Jueza de Flagrancia condena a padre a un año de cárcel por omisión a la asistencia familiar

Condenan y ordenan salida del país a venezolano por robo a taxista

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Cusco: alcalde de Chamaca es detenido manejando vehículo municipal en estado de ebriedad

Gobierno pasa al retiro a 1.456 policías, de los cuales 570 son por corrupción

Fernando Rospigliosi propone suspender viáticos a congresistas por semana de representación durante campaña electoral

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025