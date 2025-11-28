HOYSuscripcion LR Focus

Judicialidad

Oficina de Innovación Tecnológica implementa herramienta digital para el monitoreo de la carga procesal

La Corte Superior de Justicia de La Libertad presenta un nuevo dashboard digital para el seguimiento de la carga procesal, optimizando la gestión judicial desde 2023.

Esta herramienta permite visualizar escritos pendientes por especialidad y órgano jurisdiccional. Fuente: Difusión.
Esta herramienta permite visualizar escritos pendientes por especialidad y órgano jurisdiccional. Fuente: Difusión.

Una nueva herramienta digital ha sido desarrollada e implementada por la Oficina de Innovación Tecnológica de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, a fin de contribuir al seguimiento de la carga procesal existente en todo el distrito judicial.

Se trata de un primer dashboard que permite visualizar la cantidad de escritos pendientes existentes desde el año 2023, por especialidad, órgano jurisdiccional y personal judicial, y así supervisar la atención de los mismos para garantizar un mejor servicio de justicia.

El jefe de la Oficina de Innovación Tecnológica y creador de esta herramienta interactiva, Ing. Carlomarcell Castillo Pezzutti, explicó que el dashboard nació a partir de la necesidad de sincerar la carga de escritos en cada dependencia y de monitorear el cumplimiento de los plazos establecidos, a fin de brindar respuestas oportunas a los usuarios de la región y cumplir con la política “Carga Cero”, implementada por la presidenta de la Corte, Cecilia Milagros León Velásquez.

“Esta herramienta habilita la posibilidad de hacer seguimiento real de los escritos pendientes existentes en todo el distrito judicial, con el objetivo de monitorear la labor jurisdiccional y, al mismo tiempo, garantizar una respuesta célere de los procesos que se atiendan en nuestra institución”, remarcó el ingeniero Castillo Pezzutti.

Asimismo, indicó que esta plataforma digital presenta a los administradores y subadministradores de cada sede la información correspondiente a los escritos pendientes de tramitar desde 2023 hasta la fecha, así como el detalle del número de expediente al que está anexado, el especialista que está a cargo de dicha atención, y el día, mes y año en el que fue ingresado, contribuyendo a su ubicación y posterior trámite de manera oportuna.

Finalmente, manifestó que la Oficina de Innovación Tecnológica también está diseñando nuevas herramientas y sistemas, con la finalidad de ofrecer plataformas amigables que coadyuven al fortalecimiento y la modernización del servicio que se brinda a la población liberteña.

