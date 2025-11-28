Se oficializa 4to Concurso de Buenas Prácticas en materia de Resoluciones Judiciales con Enfoque de Género
El Poder Judicial lanza el “Cuarto Concurso Nacional de Buenas Prácticas en Resoluciones Judiciales con Enfoque de Género” para promover la inclusión y equidad en la judicatura.
El Poder Judicial ha lanzado el “Cuarto Concurso Nacional de Buenas Prácticas en Materia de Resoluciones Judiciales con Enfoque de Género”, con el objetivo de reconocer y promover prácticas judiciales que integren el enfoque de género en las decisiones. La iniciativa destaca el esfuerzo de jueces y juezas por aplicar correctamente la normativa vigente con un enfoque inclusivo y equitativo.
El concurso es promovido por la Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial, el Programa Nacional para la Implementación de la Ley N° 30364 y la Facultad de Derecho de la Universidad del Pacífico. Estas instituciones se han comprometido a apoyar la lucha contra la discriminación y la violencia de género, destacando el trabajo de la judicatura en este ámbito.
Este año, el concurso contará con dos categorías: una dedicada a la violencia de género y otra a la igualdad de género. Las postulaciones estarán abiertas hasta el 12 de septiembre y podrán participar juezas y jueces de todas las especialidades del sistema judicial, así como representantes de la sociedad civil, el ámbito académico y el público en general.
Los participantes podrán presentar hasta tres resoluciones judiciales emitidas entre el 1 de septiembre de 2021 y el 31 de julio de 2025. Las resoluciones deberán ser consentidas y no haber sido presentadas en ediciones anteriores, salvo en casos excepcionales.
El jurado encargado de la evaluación estará integrado por destacadas figuras del ámbito judicial y académico, como la Dra. Elvia Barrios Alvarado, jueza suprema y presidenta de la Comisión de Justicia de Género; Violeta Bermúdez Valdivia, ex primera ministra y profesora de Derecho; y Rosa Celorio, experta internacional y ex abogada principal de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estas personalidades aportarán su experiencia y conocimiento para seleccionar las resoluciones más destacadas en cuanto a la incorporación del enfoque de género.
Este concurso subraya el compromiso del Poder Judicial por promover la igualdad de género en su labor y destacar las buenas prácticas de jueces y juezas en todo el país. Para más detalles y acceder a la ficha de inscripción, los interesados pueden consultar las redes sociales de la Comisión de Género, Poder Judicial y de la Corte Superior de Justicia de La Libertad.