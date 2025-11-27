Corte de La Libertad y Policía Nacional del Perú articulan esfuerzos para fortalecer Unidad de Flagrancia

La presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, lideró una reunión de coordinación interinstitucional con los 19 comisarios de la provincia de Trujillo, con el fin de articular acciones que permitan fortalecer el trabajo en la Unidad de Flagrancia.

En este encuentro también estuvieron presentes el juez coordinador Manuel Gonzalez Pajuelo, quien expuso sobre el funcionamiento y el flujo de comunicación que se lleva a cabo en la Unidad de Flagrancia para brindar respuestas oportunas a los usuarios que tramitan sus procesos en dicha dependencia interinstitucional, así como la magistrada de juzgamiento Carolina Cieza Poma y la administradora Mariela Tantaleán Olano.

Asimismo, la titular de la Corte expresó que, como presidenta del Comité Distrital de Justicia Especializada en Flagrancia Delictiva, existe un interés no solo en establecer un acercamiento entre todas las entidades vinculadas a la atención de los delitos flagrantes, sino también en optimizar la labor de todos los involucrados para garantizar celeridad procesal a favor de los usuarios.

Por su parte, el representante del jefe de la Región Policial y los comisarios de la provincia de Trujillo expusieron los principales desafíos en la captura y el traslado de los detenidos hacia la Unidad de Flagrancia. Además, reafirmaron su compromiso para definir mecanismos y diseñar alternativas que contribuyan a brindar un mejor servicio de justicia en la provincia.

Finalmente, se acordó la realización de una próxima reunión para la explicación de los protocolos de actuación en caso de detenciones en delitos flagrantes, a fin de mantener unificados los criterios y cumplir con lo establecido en la Ley Nº 32348 que crea el Sistema Nacional de Justicia Especializado en Flagrancia Delictiva e Implementa las Unidades de Flagrancia Delictiva a nivel nacional.

Como se recuerda, la Unidad de Flagrancia de Trujillo es una de las más completas y modernas del país y con su creación se busca ofrecer una atención ágil y eficiente en casos flagrantes, así como garantizar sanciones adecuadas a los infractores y contribuir a la seguridad ciudadana en nuestra ciudad.