Colegiado de la Unidad de Flagrancia ordena cárcel efectiva por posesión de arma y municiones

Durante su intervención por la policía, se le hallaron dos municiones y un arma calibre 38 sin licencia. Fuente: Difusión.

Una sentencia de seis años y ocho meses de cárcel efectiva fue impuesta por las magistradas del Juzgado Penal Colegiado de la Unidad de Flagrancia de Trujillo para Omar Lucas Otiniano, luego que aceptara su responsabilidad en el delito de tenencia ilegal de armas y municiones.

Personal policial intervino a Lucas Otiniano cuando este se encontraba estacionado a las afueras del Mall Aventura Plaza, en un vehículo con lunas polarizadas. Durante el registro, se le halló dos municiones escondidas en su casaca, así como un arma de fuego calibre 38 abastecida y en condiciones óptimas para ser utilizada, pese a no contar con la licencia respectiva.

Además, según el parte policial, Omar Lucas aceptó no solo portar el arma sin autorización, sino que también informó que, en el lugar, se encontraban sus cómplices realizando labores de marcaje y reglaje a fin de cometer actos ilícitos.

Ante su confesión, las juezas de Flagrancia aceptaron el acuerdo entre las partes y ordenaron pena privativa de la libertad, así como una reparación civil de más de 1 600 soles, y la inhabilitación definitiva para uso o porte de armas y municiones.