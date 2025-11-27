HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Castillo es condenado a 11 años de prisión por conspiración
Castillo es condenado a 11 años de prisión por conspiración     Castillo es condenado a 11 años de prisión por conspiración     Castillo es condenado a 11 años de prisión por conspiración     
EN VIVO

🔴 EN VIVO | Poder Judicial dicta prisión para Pedro Castillo, Betssy Chávez y Aníbal Torres

Judicialidad

Colegiado de la Unidad de Flagrancia ordena cárcel efectiva por posesión de arma y municiones

Sujeto merodeaba por el mall en busca de sus víctimas.

Durante su intervención por la policía, se le hallaron dos municiones y un arma calibre 38 sin licencia. Fuente: Difusión.
Durante su intervención por la policía, se le hallaron dos municiones y un arma calibre 38 sin licencia. Fuente: Difusión.

Una sentencia de seis años y ocho meses de cárcel efectiva fue impuesta por las magistradas del Juzgado Penal Colegiado de la Unidad de Flagrancia de Trujillo para Omar Lucas Otiniano, luego que aceptara su responsabilidad en el delito de tenencia ilegal de armas y municiones.

Personal policial intervino a Lucas Otiniano cuando este se encontraba estacionado a las afueras del Mall Aventura Plaza, en un vehículo con lunas polarizadas. Durante el registro, se le halló dos municiones escondidas en su casaca, así como un arma de fuego calibre 38 abastecida y en condiciones óptimas para ser utilizada, pese a no contar con la licencia respectiva.

Además, según el parte policial, Omar Lucas aceptó no solo portar el arma sin autorización, sino que también informó que, en el lugar, se encontraban sus cómplices realizando labores de marcaje y reglaje a fin de cometer actos ilícitos.

Ante su confesión, las juezas de Flagrancia aceptaron el acuerdo entre las partes y ordenaron pena privativa de la libertad, así como una reparación civil de más de 1 600 soles, y la inhabilitación definitiva para uso o porte de armas y municiones.

Notas relacionadas
Corte de La Libertad y Policía Nacional del Perú articulan esfuerzos para fortalecer Unidad de Flagrancia

Corte de La Libertad y Policía Nacional del Perú articulan esfuerzos para fortalecer Unidad de Flagrancia

LEER MÁS
Módulo Judicial Integrado en Violencia desarrolla II Taller de Empoderamiento Económico a favor de las víctimas

Módulo Judicial Integrado en Violencia desarrolla II Taller de Empoderamiento Económico a favor de las víctimas

LEER MÁS
Colegiado de la Unidad de Flagrancia ordena más de 17 años a sujeto por robo con arma blanca a dos menores

Colegiado de la Unidad de Flagrancia ordena más de 17 años a sujeto por robo con arma blanca a dos menores

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Corte de La Libertad y Policía Nacional del Perú articulan esfuerzos para fortalecer Unidad de Flagrancia

Corte de La Libertad y Policía Nacional del Perú articulan esfuerzos para fortalecer Unidad de Flagrancia

LEER MÁS
Colegiado de la Unidad de Flagrancia ordena más de 17 años a sujeto por robo con arma blanca a dos menores

Colegiado de la Unidad de Flagrancia ordena más de 17 años a sujeto por robo con arma blanca a dos menores

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Resultados de La Tinka del miércoles 26 de noviembre: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

Real Madrid vs Olympiacos en directo: El Kaabi descuenta y busca el empata en el final del partido de Champions League

''Que José Jerí nos tome en serio'': trabajadores del INPE evalúan huelga nacional tras propuesta para eliminar la institución

Judicialidad

ODANC Sullana convoca a Mesa de Trabajo Interinstitucional para fortalecer la Transparencia y Eficacia en la Administración Pública

CSJLA desarrolló la octava feria “Ilapanchikpaq Justicia: por la no violencia contra las mujeres” en la Plaza de Armas de Lambayeque

San Marcos vibró con la Feria Ilapanchipaq Justicia: Poder Judicial lleva servicios, prevención y esperanza a la provincia

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juliana Oxenford: “Se bajan a Vizcarra porque saben que ni Keiko ni Porky ni Acuña ganarían frente a él”

Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por coimas en obras de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Juicio de Pedro Castillo llega a su fin: futuro de expresidente se conocería este jueves 27

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025