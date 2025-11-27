Colegiado de la Unidad de Flagrancia ordena más de 17 años a sujeto por robo con arma blanca a dos menores

La Corte de La Libertad también impuso una reparación civil de 1,300 soles a favor de los agraviados. Fuente: Difusión.

La Corte de La Libertad también impuso una reparación civil de 1,300 soles a favor de los agraviados. Fuente: Difusión.

El venezolano Moisés Velásquez Velásquez recibió una sentencia de 17 años y seis meses de cárcel efectiva, tras apuntar con un arma blanca y asaltar a dos menores de 16 años al interior de un hospedaje en el Centro Poblado de El Milagro.

Las magistradas del Juzgado Penal Colegiado de la Unidad de Flagrancia de Trujillo emitieron dicha condena contra el venezolano, quien amenazó de muerte y sustrajo los equipos móviles, así como 350 soles en efectivo a dos menores que también se hospedaban en dicho hotel, aprovechando la poca afluencia de personas.

Velásquez Velásquez fue capturado cerca al lugar de los hechos, por personal policial que recibió la denuncia de la madre de una de las víctimas. En el registro de sus pertenencias se le halló un cuchillo, un sacacorcho y los celulares robados.

Además de la condena efectiva por el delito de robo agravado que culminará en febrero de 2043, las magistradas de la Corte de La Libertad dispusieron el pago de 1 300 soles por concepto de reparación civil a favor de las agraviadas.

El delito contra el patrimonio, en la modalidad de robo agravado, se sanciona hasta con 30 años de cárcel, dependiendo de los agravantes, tal como se estipula en los artículos 188º y 189º del Código Penal peruano.