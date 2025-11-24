HOYSuscripcion LR Focus

Judicialidad

Magistrado de Flagrancia ordena ocho meses de prisión preventiva a sujeto por extorsión

A su pareja también se le investigará por tenencia ilegal de explosivos.

Efectivos policiales arrestaron a Ramos Vera tras recibir denuncias de víctimas. Fuente: Difusión.
Efectivos policiales arrestaron a Ramos Vera tras recibir denuncias de víctimas. Fuente: Difusión.

Por un periodo de ocho meses estará internado en el penal de El Milagro, Robher Ramos Vera, quien será investigado por la presunta comisión del delito de extorsión. La medida coercitiva fue impuesta por el magistrado del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Unidad de Flagrancia de Trujillo.

Durante la audiencia se dio a conocer que, efectivos policiales recibieron la denuncia de las víctimas, quienes informaron que estaban recibiendo mensajes extorsivos en el que les solicitaban el pago de 10 mil soles a cambio de no atentar contra ellos y sus familias.

Tras las investigaciones respectivas, los agentes del orden lograron la ubicación y captura de Ramos Vera, quien sería el responsable de dicho ilícito. En el registro de su vivienda se habría hallado no solo los equipos celulares desde donde se enviaron los mensajes extorsivos, sino también un cartucho de dinamita en buen estado de conservación.

Este hallazgo motivó también la detención de Rosita Loyaga Rodríguez, pareja de Ramos Vera, a quien se le investigará por el delito de tenencia ilegal de explosivos. Por ello, el juez de la Unidad de Flagrancia de Trujillo dispuso que ambos esperen su juicio oral recluidos en el penal.

De comprobarse su participación en ambos delitos, Ramos Vera podría recibir una condena de hasta 30 años de cárcel efectiva, mientras que Loyaga Rodríguez cumpliría su sentencia de 15 años de prisión en el penal por tenencia ilegal de municiones.

