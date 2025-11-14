HOYSuscripcion LR Focus

Últimas noticias de Perú y el mundo hoy, 14 de noviembre
Judicialidad

Dieciocho meses de prisión preventiva a investigado por pornografía infantil

Cristhian Rafael Ñique permanecerá dieciocho meses en prisión preventiva por presunto delito de pornografía infantil, según orden del juez Robert Mendieta Narro.

Durante la intervención en su vivienda, la policía encontró celulares ocultos con material pornográfico. Fuente: Difusión.
Por el presunto delito de pornografía infantil, Cristhian Rafael Ñique estará dieciocho meses internado en el penal como medida preventiva mientras se realizan las investigaciones correspondientes, así lo dispuso el juez del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de El Porvenir, Robert Mendieta Narro.

Según las primeras investigaciones, el imputado habría utilizado diversas líneas telefónicas para enviar y solicitar material de contenido sexual a menores de edad en Panamá, a través de la aplicación WhatsApp. Este hecho fue detectado por el tío de una de las víctimas, quien interpuso la denuncia para dar con el paradero del involucrado.

En la intervención de Cristhian Rafael realizada en su vivienda ubicada en Florencia de Mora, efectivos policiales habrían encontrado dos celulares ocultos en un falso techo, los cuales contendrían material pornográfico, incluyendo imágenes que coincidían con los reportes internacionales enviados.

Tras evaluar las evidencias preliminares presentadas y considerando la gravedad de los sucesos, el magistrado de la Corte de La Libertad declaró fundado el pedido de prisión preventiva, hasta abril de 2027.

De hallársele culpable, Cristhian Rafael podría afrontar una condena superior a los 10 años de pena privativa de la libertad por el cargo ilícito de pornografía infantil, conforme a lo establecido en el artículo 129 - M del Código Penal.

