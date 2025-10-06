HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
🔴Así se desarrolla el paro de transportistas hoy
🔴Así se desarrolla el paro de transportistas hoy     🔴Así se desarrolla el paro de transportistas hoy     🔴Así se desarrolla el paro de transportistas hoy     
Anuncian paro de 48 horas si no se reúnen con Dina Boluarte
Anuncian paro de 48 horas si no se reúnen con Dina Boluarte     Anuncian paro de 48 horas si no se reúnen con Dina Boluarte     Anuncian paro de 48 horas si no se reúnen con Dina Boluarte     
Judicialidad

Magistrada del Juzgado Superior ordena prisión preventiva para fiscal acusado de intentar favorecer a menor infractor

La magistrada Liliana Rodríguez Villanueva ordenó quince meses de prisión preventiva para William Salinas Anastacio, investigado por cohecho pasivo específico en La Libertad.

La jueza fundó su decisión en evidencias de corrupción y dispuso el internamiento del imputado en El Milagro. Fuente: Difusión.
La jueza fundó su decisión en evidencias de corrupción y dispuso el internamiento del imputado en El Milagro. Fuente: Difusión.

Quince meses de prisión preventiva fue la medida coercitiva ordenada por la magistrada del Tercer Juzgado Superior de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Liliana Rodríguez Villanueva, para William Salinas Anastacio, quien es investigado por la presunta comisión del delito de cohecho pasivo específico.

En la audiencia se dio a conocer que, Salinas Anastacio, quien se desempeñaba como fiscal provincial provisional de Virú, habría acordado con un tercero para favorecer a un menor infractor en un proceso judicial que tenía a su cargo, relacionado con la tenencia de material explosivo.

Este presunto hecho de corrupción se habría registrado al finalizar la audiencia, cuando William Salinas olvidó apagar su micrófono y desconectarse de la sala virtual para sostener una conversación con una persona, a quien le reclamaba por los cambios no coordinados con él sobre la variación de la medida en el proceso del menor.

Tras evaluar los elementos de convicción, la jueza superior de la Corte de La Libertad declaró fundado el pedido de prisión preventiva, ordenando el internamiento del imputado en el penal de varones de El Milagro hasta diciembre de 2026, fecha en la que se espera el inicio de su juicio oral.

De comprobarse su autoría en el delito de cohecho pasivo específico, Salinas podría recibir una condena de hasta quince años de cárcel efectiva, tal y como lo estipula el artículo 395º del Código Penal peruano.

Notas relacionadas
Cuatro crímenes en las últimas 24 horas

Cuatro crímenes en las últimas 24 horas

LEER MÁS
Los Pulpos ordenaron eliminar a hombre en Trujillo: víctima pertenecía a La Jauría

Los Pulpos ordenaron eliminar a hombre en Trujillo: víctima pertenecía a La Jauría

LEER MÁS
PNP desbarata entrega de explosivos en pleno centro de Trujillo

PNP desbarata entrega de explosivos en pleno centro de Trujillo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Dr. Roberto Huamán Santisteban asumió como Juez Supernumerario del Primer Juzgado Civil de Chiclayo

Dr. Roberto Huamán Santisteban asumió como Juez Supernumerario del Primer Juzgado Civil de Chiclayo

LEER MÁS
Corte de Tumbes supervisa obras de reparación y mejoramiento en salas de audiencia del Centro Penitenciario

Corte de Tumbes supervisa obras de reparación y mejoramiento en salas de audiencia del Centro Penitenciario

LEER MÁS
16 de octubre: Corte de Lambayeque inaugurará el primer laboratorio de criminalística y forense del país

16 de octubre: Corte de Lambayeque inaugurará el primer laboratorio de criminalística y forense del país

LEER MÁS
Cero corrupción: presidente de la Corte de Lambayeque ratifica transparencia y trayectoria limpia

Cero corrupción: presidente de la Corte de Lambayeque ratifica transparencia y trayectoria limpia

LEER MÁS
En solo tres meses, Corte de La Libertad logra atender más de 67 mil escritos pendientes

En solo tres meses, Corte de La Libertad logra atender más de 67 mil escritos pendientes

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Se suspenden las clases el martes 7 por el feriado del Combate de Angamos? Esto indica el Minedu

Universitario: los partidos que le faltan al equipo de Jorge Fossati para ganar el Torneo Clausura

Mr Peet decepcionado con Alianza Lima por la inesperada derrota ante Alianza Universidad: "No puedes perder de esta manera"

Judicialidad

Segundo Juzgado Penal Colegiado impone 20 años de prisión a internos que intentaron fugar del penal de Cajamarca

Poder Judicial de Cajamarca dicta condena de 11 años de prisión por hurto agravado

Operadores de justicia se reúnen para facilitar identificación de extranjeros procesados

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Paro de transportistas pone en jaque al Gobierno: indolencia de Boluarte y sus ministros agrava crisis

Julio Campos a Boluarte tras pedir no responder llamadas a extorsionadores: "Ellos no mandan saludos, mandan balas"

Rosa María Palacios critica al Gobierno ante respuesta a paro de transportistas: "Está esperando que maten a más"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025