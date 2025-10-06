Magistrada del Juzgado Superior ordena prisión preventiva para fiscal acusado de intentar favorecer a menor infractor

La jueza fundó su decisión en evidencias de corrupción y dispuso el internamiento del imputado en El Milagro. Fuente: Difusión.

Quince meses de prisión preventiva fue la medida coercitiva ordenada por la magistrada del Tercer Juzgado Superior de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Liliana Rodríguez Villanueva, para William Salinas Anastacio, quien es investigado por la presunta comisión del delito de cohecho pasivo específico.

En la audiencia se dio a conocer que, Salinas Anastacio, quien se desempeñaba como fiscal provincial provisional de Virú, habría acordado con un tercero para favorecer a un menor infractor en un proceso judicial que tenía a su cargo, relacionado con la tenencia de material explosivo.

Este presunto hecho de corrupción se habría registrado al finalizar la audiencia, cuando William Salinas olvidó apagar su micrófono y desconectarse de la sala virtual para sostener una conversación con una persona, a quien le reclamaba por los cambios no coordinados con él sobre la variación de la medida en el proceso del menor.

Tras evaluar los elementos de convicción, la jueza superior de la Corte de La Libertad declaró fundado el pedido de prisión preventiva, ordenando el internamiento del imputado en el penal de varones de El Milagro hasta diciembre de 2026, fecha en la que se espera el inicio de su juicio oral.

De comprobarse su autoría en el delito de cohecho pasivo específico, Salinas podría recibir una condena de hasta quince años de cárcel efectiva, tal y como lo estipula el artículo 395º del Código Penal peruano.