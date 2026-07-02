Corte de La Libertad capacitó sobre gestión de riesgos e integridad pública

La actividad, dirigida a técnicos de la institución, estuvo liderada por la Dra. Cecilia Milagros León Velásquez. Fuente: difusión.

La actividad, dirigida a técnicos de la institución, estuvo liderada por la Dra. Cecilia Milagros León Velásquez. Fuente: difusión.

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La Corte Superior de Justicia de La Libertad, a través de la Unidad Funcional de Integridad, llevó a cabo con éxito la capacitación denominada "Asistencia técnica sobre gestión de riesgos que afectan la integridad pública", dirigida a los integrantes del rol técnico de la institución.

La ponencia estuvo a cargo de la Dra. Cecilia Milagros León Velásquez, Oficial de Integridad y presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, quien compartió conocimientos y herramientas orientadas a fortalecer la identificación, evaluación y gestión de riesgos que pueden afectar la integridad en la administración pública.

La actividad se desarrolló en modalidad híbrida, permitiendo la participación tanto presencial como virtual de los funcionarios, reafirmando así el compromiso con el fortalecimiento de la ética, la transparencia y la cultura de integridad en el servicio de justicia.