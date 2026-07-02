HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Judicialidad

Corte de La Libertad capacitó sobre gestión de riesgos e integridad pública

La Corte Superior de Justicia de La Libertad realizó una capacitación sobre gestión de riesgos en la integridad pública, promoviendo la ética y la transparencia.

La actividad, dirigida a técnicos de la institución, estuvo liderada por la Dra. Cecilia Milagros León Velásquez. Fuente: difusión.
La actividad, dirigida a técnicos de la institución, estuvo liderada por la Dra. Cecilia Milagros León Velásquez. Fuente: difusión.
Escuchar
Resumen
Compartir

La Corte Superior de Justicia de La Libertad, a través de la Unidad Funcional de Integridad, llevó a cabo con éxito la capacitación denominada "Asistencia técnica sobre gestión de riesgos que afectan la integridad pública", dirigida a los integrantes del rol técnico de la institución.

La ponencia estuvo a cargo de la Dra. Cecilia Milagros León Velásquez, Oficial de Integridad y presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, quien compartió conocimientos y herramientas orientadas a fortalecer la identificación, evaluación y gestión de riesgos que pueden afectar la integridad en la administración pública.

PUEDES VER: Corte de La Libertad implementa moderna sala de audiencias | La Libertad | La República

lr.pe

La actividad se desarrolló en modalidad híbrida, permitiendo la participación tanto presencial como virtual de los funcionarios, reafirmando así el compromiso con el fortalecimiento de la ética, la transparencia y la cultura de integridad en el servicio de justicia.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Corte de La Libertad moderniza sala de audiencias del Módulo Penal Central

Corte de La Libertad moderniza sala de audiencias del Módulo Penal Central

LEER MÁS
Corte de La Libertad inicia ciclo de conferencias por aniversario del Juzgado de Huanchaco

Corte de La Libertad inicia ciclo de conferencias por aniversario del Juzgado de Huanchaco

LEER MÁS
Presidenta de la Corte de La Libertad supervisó Salas Penales de Natasha Alta

Presidenta de la Corte de La Libertad supervisó Salas Penales de Natasha Alta

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Presidente de la Corte del Santa recibió visita protocolar del alcalde de Nuevo Chimbote

Presidente de la Corte del Santa recibió visita protocolar del alcalde de Nuevo Chimbote

LEER MÁS
Corte del Santa y Región Policial de Áncash coordinan acciones para fortalecer la flagrancia

Corte del Santa y Región Policial de Áncash coordinan acciones para fortalecer la flagrancia

LEER MÁS
Corte del Santa juramenta a dos juezas supernumerarias

Corte del Santa juramenta a dos juezas supernumerarias

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

CIRCO MISTICO CONDOR

CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

PRECIO

S/ 41.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Judicialidad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025