Corte del Santa participa en el I Congreso Nacional de Justicia Itinerante

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Una delegación de la Corte Superior de Justicia del Santa, presidida por el magistrado Samuel Joaquín Sánchez Melgarejo, participa en el I Congreso Nacional de Justicia Itinerante: «Articulación para la innovación». El encuentro está dirigido a juezas, jueces y personal administrativo del Poder Judicial, espacio en el cual se compartirán experiencias y se fortalecerán aprendizajes para garantizar el acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad.

El certamen, que fue inaugurado por la presidenta de la institución, Janet Tello Gilardi, es organizado por la Comisión Permanente del Programa Nacional de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad, y reúne a más de 250 participantes de las 35 cortes de justicia del país.

Durante el desarrollo del congreso se realizan conferencias, paneles, mesas de trabajo y exposiciones acerca de las diversas actividades que las cortes participantes han desarrollado en sus jurisdicciones para acercar el servicio judicial a las poblaciones vulnerables.

El Dr. Samuel Sánchez tuvo a su cargo la presentación de la fotografía El camino hacia la justicia, con la cual la Corte del Santa participa en el concurso fotográfico organizado como parte del programa del congreso.

La delegación santeña está integrada también por la jueza superior Anita Alva Vásquez, coordinadora distrital de Justicia en tu Comunidad del Santa; la magistrada del Módulo de Familia, Duany Carrasco Guevara, y la secretaria técnica del programa, Mónica Pinillos Lau.