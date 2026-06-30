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Judicialidad

Jueces de la Unidad de Flagrancia de Piura participan en jornada judicial extraordinaria de descargar procesal

Jueces de la Unidad de Flagrancia de Piura desarrollan una jornada extraordinaria para acelerar audiencias y fortalecer la atención judicial.

La Unidad de Flagrancia de Piura realizó una jornada extraordinaria de descarga procesal. Fuente: difusión.
La Unidad de Flagrancia de Piura realizó una jornada extraordinaria de descarga procesal. Fuente: difusión.
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Resumen
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La Unidad de Flagrancia de Piura lleva a cabo el sábado 27 de junio, una Jornada Voluntaria Extraordinaria de Descarga Procesal, con la finalidad de fortalecer la celeridad en la administración de justicia.

Esta iniciativa comprende la programación de audiencias, proveído de escritos, elaboración de cédulas de notificación, actualización de estados en el Sistema Integrado Judicial – SIJ y otras acciones vinculadas al quehacer jurisdiccional.

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Participan en esta labor la jueza coordinadora, Lizeth Alayo Chinchay, así como los magistrados Máximo Ríos Olivos, Pamela Martínez Requena, Mayra Carrillo Moscol, Hilton Niño Castillo, Pedro Puelles Mauriola y Juan Carlos Chero Puse.

Asimismo, la administradora, Duxmi Changanaqué Infante supervisa y coordina el adecuado desarrollo de las labores extraordinarias.

PUEDES VER: Corte de Piura: Campaña de salud benefició a personal judicial | piura | La República

lr.pe

Esta jornada que se desarrolla de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde y que fue visitada por el presidente de la Corte Superior de Justicia de Piura, se encuentra alineada al eje estratégico de fortalecimiento del despacho judicial impulsado por la actual gestión de la Corte Superior de Piura, orientado a dinamizar la tramitación de los procesos judiciales en beneficio de la ciudadanía.

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