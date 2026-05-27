Juzgado ordena detención preliminar para presunto autor de accidente que dejó heridas a cuatro personas en Chulucanas

El accidente sucedió el 17 de mayo en la carretera Chulucanas-Yapatera. Fuente: facebook.

El accidente sucedió el 17 de mayo en la carretera Chulucanas-Yapatera. Fuente: facebook.

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El juez del Juzgado de Investigación Preparatoria de Chulucanas, Raúl Álvarez García, ordenó la detención preliminar de Anduer R.O., quien viene siendo investigado por ser el presunto conductor del vehículo que atropelló y dejó gravemente heridas a cuatro personas en Chulucanas.

El accidente ocurrió en horas de la noche del 17 de mayo, en la carretera Chulucanas-Yapatera. Según las primeras investigaciones la camioneta impactó de forma violenta contra una mototaxi, destruyendo el trimóvil y dejando a los integrantes de la familia Sandoval Bereche tendidos sobre el pavimento.

El sustento de la detención preliminar se tiene gracias al registro de las cámaras de seguridad, a través de las cuales se hizo una reconstrucción cronológica de la ruta que siguió la camioneta desde el lugar del accidente hasta el distrito de Las Lomas.

Cabe destacar que, esta medida fue solicitada por el Ministerio Público y el juez concedió la detención preliminar por el plazo de 72 horas.